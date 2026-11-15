Георги Пеев: Няколко пъти след катастрофата на "Тракия" тествахме как да реагираме при мъгла

С всички институции разработваме нови протоколи за бързо информиране, така че да се взимат адекватни решения в реално време и да се изпращат екипи. Вече сработиха тези процедури няколко пъти след катастрофата на "Тракия".

Това каза министърът на транспорта Георги Пеев по Би ти ви. Но уточни, че не може навсякъде, където има мъгла, да се изпраща патрул, трябва да се оценява риска.

В новите 31 мерки, които разработва правителството, е предвиден и полигон, на който ще младите водачи ще се учат как да действат в условия на мъгла и аквапланинг. Две години след взимане на книжка ще има рестрикции относно мощността на автомобила, допълни Пеев по повод тежката катастрофа от снощи във Варна, при която загинаха трима младежи. Водачът е бил на 18 г. и е имал книжка от август, а е карал „BMW 530 xDrive" с мощност от 3000 кубика. Затова трябва да се започне от детските градини, от семейството. Освен това автомобилът е бил с изтекъл технически преглед. Трябва на пунктовете да се прави реален такъв, подчерта министърът.

Ще има рисков профил на рисково поведение на даден шофьор. Това ще излиза на таблета на близкия патрул, за да го спрат.

Всички големи структури ще се обединят в много малка дигитална структура, ненатоварена с тежка администрация, а с цифровизация, която в реално време да дава информация. Тези мерки ще се случат до края на 2027 г., обеща Пеев.