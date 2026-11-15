Жена ще ръководи Kaufland у нас - за първи път в историята на веригата

Назначената в края на миналата седмица нова председателка на Управителния съвет на “Kaufland България” Петя Владимирова е първият случай в историята на търговската верига, в който жена ще ръководи регионално представителство.

Това показва справка в сайта на германския ритейлър, който има регионални представителства в осем държави - Германия, Полша, Румъния, Чехия, Словакия, България, Хърватия и Молдова. Търговските обекти в тези държави са 1600, а броят на служителите - над 162 хиляди.

Петя Владимирова е част от ръководството на “Кауфланд България” от август 2007 г. и вече почти 20 години заема различни ръководни позиции в направленията “Продажби” и “Експанзия”, като последно беше шеф на дирекция “Централни отдели”.

Миналия петък компанията се раздели с наскоро назначения управител Михаил Петров.

“С тази стъпка се предприемат категорични действия в отговор на обществения дебат около настоящото производство на Комисията за защита на конкуренцията”, посочиха от “Kaufland България”.

На публична дискусия Петров сравни евентуален фалит на българското подразделение на компанията с фалита на КТБ.

“Избраният през последните дни тон от напускащия ръководител за България, както и историческите сравнения, не съответстват на ценностите, културата и принципите на Kaufland и Schwarz Групата. Изрично се разграничаваме от тези изказвания. Поднасяме своите искрени извинения на нашите клиенти, българската общественост, както и на институциите в страната за така създаденото впечатление и неуместните сравнения. Kaufland и всички негови служители застават по всяко време зад уважението, надеждността и конструктивния, делови диалог”, заяви Франк Шуман, председател на Управителния съвет на Kaufland.

В съобщението на компанията се казва още, че “Kaufland България запазва своята позиция в текущото производство пред КЗК. Компанията категорично отхвърля обвиненията в нелоялни търговски практики и разчита на обективна и безпристрастна проверка на аргументите по предвидения законов ред пред компетентните съдилища. Същевременно Kaufland потвърждава безусловно своята отговорност като един от най-големите работодатели и ще продължи да бъде надежден партньор за клиентите, както и за своите доставчици, сред които и множество български производители”.