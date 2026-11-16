Шумът около милионната глоба няма да свали цени, но търговците ще са по-предпазливи с етикетите и властта

Държавата обаче трябва да е последователна и прозрачна при прилагането на Закона за защита на конкуренцият за всички участници на пазара

В понеделник, 9 ноември 2026 г., Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обяви решение, което трудно може да бъде подминато дори в държава, свикнала с шумни сблъсъци между бизнеса и властта.

“Кауфланд България” получи три имуществени глоби на обща стойност 75 653 706 евро. Сумата е равна на 5,36% от годишния оборот на компанията за 2025 г. и е рекордна като обща сума за Европейския съюз в областта на нелоялните търговски практики.

Решението незабавно превърна административен казус в открита битка между държавата и една от най-големите компании в търговията на дребно. Но истината е, че този конфликт не започва с идването на “Прогресивна България” .

Не започва и от “Кауфланд”. Според КЗК

още през 2009 г. са установени действия, че търговски вериги са използвали по-силната си позиция към доставчиците

при договарянето на цените. Комисията посочва “Метро”, “Билла”, ХИТ и “Пикадили”. След това подобни производства не подминават и “Кауфланд”. Съдебните дела продължават с години и наложените санкции - когато са потвърдени от съда, са много по-ниски от първоначално постановените.

През юни 2025 г. КЗК започна мащабен секторен анализ на пазара на хранителни стоки от първа необходимост. Проучването не се ограничава до отделен търговец или конкретен производител, а обхваща цялата верига на доставки - от земеделския производител и преработвателя до крайния търговец.

През декември 2025 г. комисията представи междинните резултати, които очертават сериозни структурни деформации на пазара. Сред основните констатации бяха силната концентрация на търговията в определени населени места, зависимостта на производителите от големите вериги и значителните разлики между доставните и крайните цени.

В анализа на КЗК се посочват надценки от 77% при прясното мляко, до 82% при сиренето и до 91% при кашкавала.

Цифрите се оспорват от целия ритейл сектор

Точно този анализ дава първия съществен отговор на въпроса има ли битка срещу веригите и кога точно е започнала тя. Анализът, който впоследствие ще послужи като основа за рекордната санкция, е стартирал почти година преди самата глоба.

На 1 януари 2026 г. страната ни приема еврото и българите много внимателно следят дали цените ще излетят нагоре. Това е особен период за държавата - редовното правителство на ГЕРБ, водено от Росен Желязков, е в оставка, а на 19 февруари 2026 г. изпълнителната власт преминава в ръцете на служебното правителство на Андрей Гюров и България влиза в поредната изборна спирала. Няма ден, в който медиите да не съобщават за покачване на цените, съпоставят се храните у нас със съседни държави или с тези на европейските пазари. Така темата “цени” след приемане на еврото посреща на 8 май 2026 г. новия премиер Румен Радев. Вече всички са забравили, че като президент той прави неуспешен опит да убеди политиците за референдум дали България е готова да приеме еврото. Но хората очакват държавата да спре покачването на цените. И още в първите седмици на управлението си новата партия на Румен Радев “Прогресивна България” постави цените на храните и отношенията с големите търговски вериги сред основните си приоритети. На 19 май премиерът Радев проведе среща с представители на веригите и настоя за по-прозрачно ценообразуване, аргументирани надценки и по-силна подкрепа за местното производство. Той даде за пример Германия, където според него няма необходимост от административно налагане на тавани на цените, защото конкуренцията и прозрачността ограничават прекомерните надценки.

Особеното на тази среща бе, че тя протече при закрити врати и до медиите достигнаха само прессъобщението на правителствената информационна служба и изказвания на изпълнителния директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов.

Паралелно с това управляващите предложиха законодателни промени, свързани с цените, които предизвикаха възражения на бизнеса. Работодателските организации предупредиха, че

неясни понятия като “справедлива цена” могат да доведат до прекомерна административна намеса

и да изкривят конкуренцията.

А само два дни след срещата на премиера с търговските вериги КЗК обяви, че образува производства срещу “Кауфланд” и “Максима България”, която управлява “Т Маркет”. Датата беше 21 май 2026 г. Това е същото производство на КЗК, довело до рекордната глоба 6 месеца по-късно - на 9 ноември.

От комисията, която е независим регулаторен орган, обясняват, че след публикуването на междинния доклад на секторния анализ тя е продължила да наблюдава пазара и е установила опити за заобикаляне на забраните и прилагане на нови форми на нелоялни практики. Именно това е основанието да се премине от общото проучване към конкретни производства.

Междувременно и друг фронт на държавния контрол се разгръща около търговските вериги. Още от август 2025 г. НАП извършва проверки по Закона за въвеждане на еврото, които обхващат както превалутирането и двойното обозначаване на цените, така и необоснованото им повишаване. След законодателни промени правомощията по контрола върху потребителските практики преминаха към Комисията за защита на потребителите (КЗП), чийто председател вече е Мая Манолова. През октомври 2026 г. тя от своя страна обяви нова серия от проверки, този път в централните складове на големите търговски вериги, в които се включиха и други органи. И констатациите на Мая Манолова, които звучат всеки ден по медиите, също създават впечатление, че се води битка срещу веригите.

И все пак най-важният въпрос не е дали държавата има право да санкционира големите търговци – такова право несъмнено има, когато установи нарушения.

Въпросът е дали прилагането на закона ще бъде последователно, прозрачно и еднакво за всички участници на пазара.