Имотният пазар във Франция губи инерция, а жилищата под наем не достигат

Имотният пазар във Франция губи инерция в края на годината, белязан от по-скъпи ипотечни кредити, леко понижение на цените и недостатъчно предлагане.

Броят на сделките може да намалее с между 3 и 5% до края на 2026 г. спрямо предходната 2025 г., показват данни на Националната федерация на недвижимите имоти (Fnaim), пише в публикация по темата френският вестник „Монд", цитиран от БТА.

Нотариусите също понижиха прогнозите си - от очаквани над 950 000 продажби през 2026 г. до около 920 000. Въпреки че това е повече спрямо 2024 г., пазарът остава под възможностите си, коментират представители на сектора.

Към затрудненията се прибавят международната несигурност, инфлацията и повишаването на лихвените проценти. Във Франция допълнително влияние оказват състоянието на публичните финанси и наближаващият предизборен период, които не създават благоприятна среда за дългосрочни решения, отбелязват от Националната федерация на недвижимите имоти.

Основната пречка пред купувачите е поскъпването на ипотечните кредити след повишаването на лихвите на Европейската централна банка (ЕЦБ) и доходността по френските държавни облигации, които в края на октомври преминаха символичния праг от 5 на сто, което се отрази и на условията за кредитиране от банките.

Лихвите по някои 20-годишни заеми вече достигат 4,5 на сто. Разликата има съществено значение за домакинствата - при месечна вноска от 1000 евро кредитополучател може да получи заем от 171 000 евро при лихва от 3,6 на сто, но само 158 000 евро при лихва от 4,5 на сто. Така част от потенциалните купувачи се отказват от плановете си. През третото тримесечие на 2026 г. броят на отпуснатите ипотечни кредити е намалял с 8,1 на сто спрямо същия период на предходната година.

Цените отстъпват, но не достатъчно

Забавянето вече се отразява и на стойността на жилищата. По данни на нотариусите цените във Франция са се понижили с 0,8 на сто през второто тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на миналата година и с 1 на сто между първото и второто тримесечие на 2026 г.

В Париж средната офертна цена през октомври е била 9663 евро за квадратен метър. Разликите между кварталите остават значителни - над 15 000 евро в седми район срещу около 8195 евро в деветнадесети.

В някои градове корекцията е по-осезаема. В Нант например понижението достига между 3 и 5 на сто. Според представители на бранша обаче спадът все още не е достатъчен, за да направи жилищата достъпни за повече домакинства. От 2022 г. насам поевтиняването на имотите не е компенсирало реално поскъпването на ипотечните кредити.

Пазарът продължава да зависи силно от условията за финансиране. Същевременно собствениците, закупили жилища на високи цени при ниски лихви, често не желаят да продават, което ограничава предлагането.

През последните две години основна движеща сила на пазара са купувачите на първо жилище, подпомогнати от разширяването на програмата за безлихвени кредити. През септември 53,9 на сто от отпуснатите ипотечни заеми са били предназначени за тази група.

Някои строителни компании също насочват усилията си към младите купувачи. Френската компания за инвестиции и строителство на недвижими имоти „Кожедем" (Cogedim) например разработва специална оферта, която позволява придобиване на жилище без първоначална вноска и с месечни плащания, съпоставими с наем.

Въпреки това строителството на нови жилища остава в тежко състояние. От Федерацията на строителните предприемачи предупреждават, че 2026 г. може да се окаже най-слабата за сектора през последните 50 години. През 2025 г. са регистрирани едва 9468 резервации за покупка на нови жилища при обичайно около 60 000 за година.

Предлагането на жилища под наем също продължава да намалява

Кризата при продажбите се пренася и върху пазара на наеми. Френската компания за недвижими имоти „Нексити" (Nexity), един от най-големите участници на пазара, отчита 17 на сто по-малко резервации за покупка на нови жилища през периода от януари до септември 2026 г. спрямо същите месеци на предходната година.

Една от причините за недостига на жилища под наем е оттеглянето на частните инвеститори от новото строителство. Недостигът на жилища под наем се задълбочи и след прекратяването в края на 2024 г. на данъчната схема „Пинел" (Pinel), която стимулираше частните инвеститори да купуват нови жилища и да ги отдават под наем срещу данъчни облекчения.

По данни на френската онлайн платформа за недвижими имоти „Сьоложе" (SeLoger) предлагането на жилища под наем остава с 20 на сто под нивата отпреди пандемията от КОВИД-19, а в Париж разликата достига 50 на сто.

В същото време домакинствата, които не могат да си позволят покупка на собствен дом, продължават да живеят по-дълго в жилищата, които обитават под наем. Така свободните имоти намаляват, а продължителността на договорите за наем достига исторически високи равнища.