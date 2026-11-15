Мая Манолова: При промоции веригите слагат надценки до 40%

Това, което установихме в нашите проверки на 5-те най-големи вериги, е че при промоции те слагат надценки до 40%. И много често тези промоции са основно за сметка на доставчиците, на българските производители на храни. Така че няма какво да ги жалим. При промоциите те са си взели достатъчно и потърпевши отново са българските производители на храни.

Това заяви шефката на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова пред БНТ. Тя обясни, че след извършените проверки на КЗП в магазини на 5-те най-големи вериги са били изпратени сигнали до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Те са били за нарушения, които предвиждат санкции до 10% от оборота.

Манолова бе категорична, че веригите супермаркети продължават да поддържат високи надценки дори при промоции, а потърпевши са както българските производители, така и потребителите. Като своя основна цел тя определи намалението на цените на основните хранителни продукти, а не просто да бъде стопирано поскъпването им.

При проверките на регулатора са били установени и нарушения на забраната за разлика от повече от 10% в надценките на сходни продукти от една и съща категория. Сигнали отново има и за 5-те най-големи хранителни вериги, като документи за нарушенията са им били предоставени още в хода на проверките, съобщи Манолова. Според нея с тези надценки се дискриминират доставчиците и производителите.

"Изпратили сме няколко сериозни сигнала до КЗК, тъй като те са органът, който налага сериозните санкции. Веригите правят това с 10% надценка по отношение на почти всички стоки, които продават в магазините", допълни тя.

Според шефката на КЗП целта е надценките на основните хранителни продукти да бъдат намалени до нива, които да доведат и до реално понижение на цените за потребителите. Търговските вериги могат да ограничат част от разходите си, вместо да поддържат високи цени на стоки от първа необходимост, категорична е Мая Манолова.

"За мен просто да спрат да нарастват цените на храните не е цел, или победа. Това, което трябва да се случи, е на основните хранителни продукти, например на 20 на брой, със свалянето на надценките да бъдат свалени и цените. Това те го обещаха и пред правителството, и пред целия народ преди няколко месеца", коментира тя.

Манолова предупреди, че ако в сметките за топло за ноември не бъдат отразени дължимите компенсации за дните без парно, ще бъдат заведени колективни искове срещу "Топлофикация София".

Сред другите приоритети на комисията са цените на лекарствата без рецепта. Според Манолова действащото законодателство позволява на вносителите сами да определят максималните цени на тези медикаменти, без да има достатъчно ефективен механизъм за контрол.

"Самият факт, че сме оставили безконтролно да се определят цените на тези лекарства, води до това българските потребители да са тежко ощетени и до това цените на тези лекарства в Гърция да са понякога в пъти по-ниски", каза тя.