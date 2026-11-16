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Любомир Дацов: В социалния сектор няма какво да се реже, оптимизация трябва в "Ред и сигурност"

Ана Михова

Редактор: Ана Михова

2008
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Любомир Дацов Кадър: Нова тв
Любомир Дацов Кадър: Нова тв

Няма по благоприятна среда от 2026 г. да бъде направено нещо с бюджета. Това, че тази възможност беше пропусната, си има цена, която ще бъде платена, каза по Нова тв бившият зам.-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов.

Основното нещо, с което всеки политик ще се съобразява, е тази процедура на свръхдефицит. Той е консолидиран за сметка на капиталови разходи, смята Дацов.

И добави, че, за да е оптимална консолидацията 60% от мерките трябвало да бъдат разходи.

"Трябва да има структурна реформа, която да промени и модела вътре - например даваме пари за пътища, но не се променя нищо. Въпросът е как изтичат тези средства и запушването на дупките", обясни той. 

Според него можело много хора да се изненадат, но социалният сектор бил добър и там нямало какво да се реже. "С най-голям капацитет на оптимизация е ред и сигурност, после е здравеопазването, а след това е администрацията", каза Дацов. 

 Основната цел е да успеят да намалят дефицита на касова основа, добави анализаторът Петър Мишев. 800 млн. звучало много оптимистично. 

Анализаторът Петър Мишев Кадър: Нова тв
Анализаторът Петър Мишев Кадър: Нова тв

Според финансовия икономист Николай Филибев нямало как дефицитът да изчезне веднагически.  

Любомир Дацов Кадър: Нова тв
Анализаторът Петър Мишев Кадър: Нова тв

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