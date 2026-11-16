Българската „АмонРа Енерджи“ ще предлага софтуер с изкуствен интелект, който сам решава кога батерията да се зарежда и кога да продава ток. Технологията е на италианския стартъп Solship от акселератора на Google за енергийна трансформация.

Системата следи цените на електроенергията, прогнозата за времето и потреблението и по тези данни управлява батерията. Идеята е съхранената енергия да се използва в момента, когато струва най-много, например при високи цени, или когато обектът консумира повече, отколкото произвежда.

Решението е за собственици на фотоволтаични централи, индустриални предприятия и търговци на електроенергия. За тях батерията вече не е просто резерв при спиране на тока, а начин да намалят разходите си и да печелят от колебанията в цените.

По оценка на „АмонРа Енерджи“ България е в топ 3 в Европа по системи за съхранение на енергия. Инсталираният у нас капацитет е около 3 гигаватчаса и до края на годината се очаква да се удвои. Мрежата в България обаче, според компанията, не е проектирана да поема масово некоординирано зареждане и разреждане на батерии.

„Днес не е достатъчно просто да инвестираш в батерия. Важно е как я управляваш. Една и съща батерия може да печели или да губи пари според това кога се зарежда и кога продава. Човек не може да гледа цените по цял ден. Изкуственият интелект обаче може, но има разлика кой го прави. Solship е избран от Google за програмата му за енергетика и искаме българските компании да се възползват точно от тази технология“, коментира Кирил Белелиев, член на борда на директорите на „АмонРа Енерджи“.

Google for Startups Accelerator: AI for Energy подкрепя стартъпи, които използват изкуствен интелект за модернизиране на електропреносната мрежа и енергийния преход.

„АмонРа Енерджи“ АД е българска компания, която предлага оборудване за производство и съхранение на електроенергия, отопление и климатизация: соларни панели, инвертори, батерийни системи, термопомпи, климатици. Произвежда собствени монтажни конструкции AR2 в Драгоман. Работи в България, Румъния, Северна Македония, Сърбия, Украйна и Гърция.