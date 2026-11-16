Технологичните акции повлякоха надолу азиатските борси

Повечето азиатски борсови индекси се понижиха в понеделник при нова разпродажба на технологични акции. Инвеститорите продължават да се тревожат за перспективите пред сектора на изкуствения интелект след оставката на ръководителя на „Енвидиа" (Nvidia), предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Пазарите очакват финансовия отчет на компанията във вторник, 17 ноември, и борсовия дебют на „Антропик" (Anthropic) по-късно през седмицата.

Дженсън Хуан се оттегли като главен изпълнителен директор на „Енвидиа" миналата седмица след публикации за извънбрачна връзка с китайска бизнесдама, които породиха опасения за националната сигурност на САЩ. Оставката на Хуан, един от най-отявлените застъпници на изкуствения интелект, разтърси световните пазари и повдигна въпроси за темпа на растеж в сектора.

Азиатски доставчици на „Енвидиа", сред които южнокорейски производители на памети и тайвански производители на чипове, преразглеждат бизнес плановете си след оставката, съобщи „24 часа", позовавайки се на Ройтерс. Финансовият директор Колет Крес е назначена временно начело на компанията.

В Южна Корея индексът Kospi загуби 3,6 на сто до 5100,25 пункта. Акциите на производителя на памети „Ес Кей Хайникс" (SK Hynix) се сринаха със 7,9 на сто, а тези на „Самсунг Електроникс" (Samsung Electronics) поевтиняха с 4,5 на сто.

Японският Nikkei 225 отстъпи с 2,4 на сто до 59 662,02 пункта, след като официални данни, публикувани в понеделник, показаха свиване на японската икономика през третото тримесечие. Книжата на „СофтБанк Груп" (SoftBank Group), инвеститор в „Оупън Ей Ай" (OpenAI), загубиха 3,7 на сто. Производителят на памети „Киоксиа Холдингс" (Kioxia Holdings) поевтиня с 8 на сто, а производителят на оборудване за чипове „Токио Електрон" (Tokyo Electron) – със 7,1 на сто.

Тайванският Taiex, който бе сред индексите с най-големи ръстове покрай бума на изкуствения интелект, се срина с 6 на сто. Акциите на водещия производител на чипове Ти Ес Ем Си (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) загубиха 5,7 на сто.

Според анализатори опасенията, че растежът на капиталовите разходи в сектора може да се забави, са се засилили още преди оставката на Хуан. След междинните избори в САЩ е нараснала и несигурността около изграждането на центрове за данни за изкуствен интелект. Живей Жанг, президент и главен икономист на „Пинпойнт Асет Мениджмънт" (Pinpoint Asset Management), посочи, че инвеститорите вече са отчитали този риск, а случилото се в „Енвидиа" го е задълбочило.

В Хонконг Hang Seng се повиши с 0,5 на сто до 23 759,37 пункта. Shanghai Composite спадна с 1 на сто до 3598,75 пункта, след като новите данни за продажбите на дребно и промишленото производство в Китай разочароваха анализаторите. Австралийският S&P/ASX 200 се понижи с 0,4 на сто до 9044,70 пункта, а индийският Sensex се повиши с 0,6 на сто.

На Уолстрийт в петък S&P 500 отстъпи с 0,4 на сто, Dow Jones Industrial Average се повиши с 0,1 на сто, а технологичният Nasdaq загуби 0,9 на сто. Акциите на „Енвидиа" поевтиняха с 2 на сто след спад от 4,3 на сто в четвъртък, когато компанията обяви оставката на Хуан. В петък книжата на „Броудком" (Broadcom) отстъпиха с 4,8 на сто, а тези на Ей Ем Ди (Advanced Micro Devices) – с 8,8 на сто.

Цените на петрола се стабилизираха въпреки продължаващото напрежение в Близкия изток, тъй като доставките от Персийския залив се възстановяват към предвоенните си равнища. Международната агенция по енергията (МАЕ) съобщи миналата седмица, че износът от Залива се възстановява много по-бързо от световното търсене на петрол.