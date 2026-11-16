Годишната инфлация у нас се ускори до 6% през октомври

Потребителските цени в България са се повишили с 1,2% през октомври спрямо септември и с 6% спрямо същия месец на 2025 г. Това съобщи БТА, като се позова на данни на Националния статистически институт (НСИ).

През септември цените се понижиха с 0,2% на месечна база, а годишната инфлация беше 5,7%. Предварителната оценка на НСИ за октомври сочеше месечен ръст от 1,3% и годишен от 6,1%.

Спрямо декември 2025 г. потребителските цени са се повишили с 5,4%. Средногодишната инфлация за 12-те месеца до края на октомври е 5,1% спрямо предходния 12-месечен период.

Най-силно спрямо септември са поскъпнали облеклото и обувките със 7,4%, следвани от развлеченията, спорта и културата със 7% и образователните услуги с 2,5%. Алкохолните напитки и тютюневите изделия са поскъпнали с 1,1%, застрахователните и финансовите услуги – с 0,7%, а храните и безалкохолните напитки – с 0,6%.

Ръст от по 0,4% е отчетен при здравеопазването, информацията и комуникациите, обзавеждането и поддържането на дома, както и при личните грижи, социалната защита и другите стоки и услуги в тази група. С по 0,3% са се повишили цените в ресторантите и хотелите и в групата на жилищата, водата, електроенергията, газа и другите горива. Цените в транспорта са останали без промяна.

Натрупаната инфлация по индекса на потребителските цени е 13,7% спрямо октомври 2023 г. и 41,5% спрямо октомври 2021 г.

По хармонизирания индекс на потребителските цени инфлацията през октомври е 0,7% на месечна и 5,9% на годишна база. Спрямо декември 2025 г. цените са нараснали с 5,6%. Средногодишната инфлация по този показател за 12-те месеца до края на октомври е 4,4% спрямо предходните 12 месеца.