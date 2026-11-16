Катя Тодорова напуска "Панорама" и БНТ

Журналистката Катя Тодорова обяви, че напуска Българската национална телевизия и предаването „Панорама". Тя съобщи за решението си във фейсбук. Тодорова подчерта, че не си тръгва заради нов професионален проект или друг екип, а заради личния си избор и желанието да запази свободата си.

"Написала съм във фейсбук, каквото съм искала да кажа. Няма повече какво да допълня. Имам пълно уважение към "Панорама", благодарна съм на екипа, както и за годините, които имах там", каза журналистката пред "24 часа".

Още преди месец и половина Катя Тодорова е разговаряла с Бойко Василев за своето напускане, разказа водещият на "Панорама". "Трябваше да минат изборите, свършихме работата, разделихме се добре, няма никакъв проблем", каза Василев. Допълни, че не е усетил напрежение.

В поста си във фейсбук Тодорова определя решението като начин да намери „мир в душата" и признава, че понякога човек трябва да остане верен на себе си, дори когато се чувства сам. В емоционалното си послание тя се върна и към спомен за баща си, който преди години я подкрепил по време на протест в защита на свободата на медиите, след като тя и колегите ѝ били отстранени от Българското национално радио заради стачка. Журналистката благодари на хората, с които е работила през годините в БНТ, и на всички, които са я подкрепили.

Ето какво пише тя:

Скъпи приятели, искам да споделя , че напуснах БНТ и "Панорама".

Човек е изборите , които прави. Тръгнах си не защото съм избрала друг проект или екип. Направих го заради себе си. Заради волята си на свободен човек.

И защото понякога да имаш мир в душата е истинският отговор на всичко важно.

Ще ми позволите малък личен момент : тези дни си мислех колко ми липсва татко - той беше суров и сдържан мъж , чувства рядко показваше. Но просто си спомних как постъпи той преди много години. Работех в Националното радио и още учех в Университета.

Прогониха ни след една стачка за свободата на медиите. Имаше рехав протест в подкрепа на журналистиката /то и след това в други случаи така беше/, но в този ден видях как баща ми беше дошъл като редови гражданин. Седеше сам, настрани в тълпата.

Винаги когато ми е трудно си спомням татко в този ден.

Тогава разбрах: и сам да си - остани този , който искаш да бъдеш. Човек трябва да се държи за себе си даже , когато не знае как. Понеже диша , има две ръце, ум, сърце и самоирония за да не драматизира прекалено.

Имам нужда да благодаря на всички талантливи , добри и сърцати хора с които съм работила през годините в БНТ. Телевизията ме научи ,че нищо не става без някой друг. Научих и други уроци.

Благодаря за шанса да бъда част от "Панорама" , да снимам репортажите и филмите ,които исках. Всеки ден в журналистиката е битка да избираш свободата си и да я използваш за почтени цели. Никой не ти я дава. Тя е в голяма степен "себеупование". Припомних си тази старомодна дума от едно есен на Ралф Уолдо Емерсън ,което прочетох наскоро. Ще си взема тази дума за нататък ,каквото и да ми предстои.

Бъдете здрави.

Благодаря за обичта на тези ,които ме подкрепиха

Катя Тодорова е завършила журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски". Започва професионалния си път като репортер в Българското национално радио, където работи в програма „Хоризонт" и е част от екипа на сутрешното предаване „Преди всички".

През 2010 г. се присъединява към екипа на „Панорама" по БНТ като редактор и репортер. Автор е на редица репортажи и документални филми, сред които „Време за справедливост" (2015), „Краят на илюзиите" (2016), „Разговори с дядо" (2017) и „Помни ме" (2022).