Европейските борси вървят предимно нагоре

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Водещите европейски борсови индекси отчитат леки повишения в околообедната търговия днес. Сред основните пазари единствено Франкфурт е на минус, съобщи Си Ен Би Си, цитирана от БТА.

В Лондон FTSE 100 се повиши с 0,28% до 10 933,47 пункта към 11:55 ч. българско време. Парижкият CAC 40 напредна с 0,22% до 8387,18 пункта, а германският DAX се понижи с 0,04% до 26 738,66 пункта. Общоевропейският STOXX 600 прибави 0,09% до 664,74 пункта.

Акциите в Азия и фючърсите върху американските борсови индекси отбелязаха значителни спадове. Инвеститорите преценяват каква възвръщаемост носят вложенията в изкуствен интелект на водещите американски компании в сектора. Скандалът около бившия главен изпълнителен директор на „Енвидиа" (Nvidia) Дженсън Хуан допълнително натежа върху настроенията.

Европейските акции останаха сравнително стабилни. Компаниите, свързани с изкуствения интелект, имат по-малка тежест в STOXX 600, а инвеститорите виждат в европейския пазар убежище от резките колебания в сектора.

Книжата на „Сименс Енерджи" (Siemens Energy) поевтиняха с 1,6%. В сектора на чиповете акциите на „Айкстрон" (Aixtron) и „Инфинеон" (Infineon) загубиха съответно 1,9% и 2,3%.