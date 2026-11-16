ЕЦБ предупреди, че изкуственият интелект увеличава риска от кибератаки срещу финансовия сектор

Бързото развитие на изкуствения интелект (ИИ) увеличава опасността от кибератаки, които могат да засегнат цялата финансова система. Това заяви вицепрезидентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Борис Вуйчич при откриването на Европейската седмица на финансите във Франкфурт, предаде Блумбърг, цитирана от БТА.

Вуйчич предупреди и за риск от рязък спад на акциите на компаниите, свързани с ИИ, чиито оценки на световните борси остават завишени. Според него ограничената корекция след междинните избори в САЩ е напомняне за инвеститорите да останат предпазливи.

Преди година ЕЦБ поставяше акцент върху високите борсови оценки и риска от внезапен обрат в настроенията на инвеститорите. Сега Вуйчич открои и нарастващото използване на дълг наред с емитирането на акции, концентрацията на финансовите експозиции, ускореното внедряване на ИИ и опасността от кибератаки.

ИИ позволява на банките и другите финансови посредници в еврозоната да работят по-ефективно. Внедряването му засилва зависимостта им от малък брой доставчици на информационни и комуникационни системи. Проблем при един от тях може да засегне едновременно множество институции, посочи Вуйчич.

По думите му по-мощните и автономни системи за ИИ позволяват кибератаките да се извършват по-бързо, в по-голям мащаб и с по-сложни методи. Те улесняват и опитите хората да бъдат подмамени да разкрият поверителни данни или да инсталират зловреден софтуер. Това може временно да даде предимство на нападателите, тъй като финансовите институции са изправени пред по-високи разходи и повече ограничения при използването на ИИ за защита.

Вуйчич предупреди, че опасенията за инфлацията правят пазарите на държавен дълг по-уязвими от двете страни на Атлантическия океан. В еврозоната допълнителен риск са високият публичен дълг и трайните слабости в публичните финанси на някои страни.

Икономиката на еврозоната продължи да расте през третото тримесечие въпреки войната в Иран и по-високата доходност по облигациите. Базисната инфлация остана като цяло стабилна, а при заплатите засега няма съществена реакция, каза Вуйчич. По думите му по-скъпата енергия може да ускори инфлацията, докато по-слабото доверие и по-скъпите кредити вероятно ще ограничат част от ценовия натиск, като забавят растежа.

При инфлация около два пъти над целта от 2% представители на ЕЦБ дадоха сигнали за възможно ново повишение на лихвите през декември. То би последвало две увеличения с по 0,25 процентни пункта след скока на енергийните цени заради конфликта в Близкия изток. Инвеститорите очакват допълнително затягане на паричната политика през 2027 г., отбеляза Блумбърг.

Банките остават основният източник на финансиране за предприятията в 21-те държави от еврозоната. Вуйчич призова за повече пазарно финансиране в Европа, засилен надзор на равнище ЕС и по-силни предпазни мерки за финансовата система с нарастването на ролята на небанковите институции.

Той настоя и за внимателно наблюдение на бързо растящия пазар на частно кредитиране. Според него рисковете засега изглеждат овладени. Вуйчич открои ограничената прозрачност, все по-тесните връзки на частните кредитори с банки и застрахователи и възможните проблеми с ликвидността.

ЕЦБ ще публикува полугодишния си доклад за финансовата стабилност на 18 ноември. Банката вече представи предварителен анализ за киберрисковете и зависимостта от външни доставчици.