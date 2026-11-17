Наемане на 2-ма невъоръжени и обучени местни охранители за резиденцията на посолството, ул. „Бойна слава“ № 21, кв. „Бояна“, София.
Посолството на Република Индия в София отправя покана към професионални компании/фирми за подаване на оферти за осигуряване на 2-ма невъоръжени и обучени местни охранители за резиденцията на посолството, намираща се на ул. „Бойна слава“ № 21, кв. „Бояна“, София. Обявлението за търга е публикувано в раздела „Tender Notices“ (Покани за търгове) на уебсайта на посолството (https://www.indembsofia.gov.in/); директният линк към който е: https://www.indembsofia.gov.in/section/tenders/
Notice for Inviting Tender - Hiring of 02 Unarmed & Trained Local Security Guards at Embassy Residence, 21 Boina Slava Street, Boyana, Sofia.
The Embassy of the Republic of India in Sofia invites bids from professional companies/firms for providing 02 Unarmed & Trained Local Security Guards at Embassy Residence, 21 Boina Slava Street, Boyana, Sofia. The tender notice is uploaded under the 'Tender Notices' tab on the Embassy webpage (https://www.indembsofia.gov.in/), the direct link for which is: https://www.indembsofia.gov.in/section/tenders/