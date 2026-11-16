Кристалина Георгиева: Отливът на инвестиции в AI може да забави световния растеж

Световната икономика става все по-зависима от инвестициите в изкуствен интелект (AI). Ако инвеститорите внезапно се оттеглят от сектора, растежът може да се забави, а финансовата стабилност да бъде застрашена, предупреди управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева. Тя говори пред Си Ен Би Си в кулоарите на срещата на върха на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН) във Филипините.

По оценки на МВФ кръговото финансиране в сектора вече надхвърля 1 трилион долара, като около две трети от средствата са осигурени чрез дълг. При такива сделки компания влага пари в разработчик на AI, който след това използва част от тях, за да купи оборудване или услуги от същия инвеститор. Георгиева определи обема на тези сделки като все още ограничен и посочи, че той нараства бързо.

Производителят на чипове „Енвидиа" (Nvidia) е сред основните участници в подобни сделки. Пазарната му капитализация е намаляла с над 1 трилион долара през последния месец, отбеляза Си Ен Би Си. Според анализатора Тим Аркури от Ю Би Ес (UBS), ако компанията се оттегли от тези сделки, секторът може да загуби поне 50 млрд. долара финансиране в момент, когато по-високите лихви вече са оскъпили кредитирането за бизнеса.

През октомври МВФ повиши прогнозата си за световния растеж през 2026 г. до 3,1%, съобщи тогава БТА. ИнвестицAIте в AI подкрепиха активността в големите икономики на фона на скока на енергийните цени заради войната в Иран. Според „Кепитъл икономикс" (Capital Economics) стоките, свързани с AI, са допринесли за до 80% от неотдавнашния ръст на световния износ.

Георгиева посочи, че очакванията на инвеститорите са изпреварили доказаните резултати от технологията. В неблагоприятен сценарий, разгледан от МВФ през октомври, разочарование от развитието на AI може да доведе до спад от 20% на американските акцAI през 2026 г. и до световен брутен вътрешен продукт с 1,1% под базовата прогноза до 2028 г.

Според Георгиева последните пазарни колебания остават овладени и е малко вероятно да прераснат в сътресение, което да подкопае световната икономика. „Трябва да бъдем бдителни", добави тя.