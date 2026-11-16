Новият „Старшип" ще побира над 60% повече гориво, обяви Мъск

Четвъртата версия на космическия кораб „Старшип" (Starship) ще бъде дълга около 70 метра. Това е увеличение с приблизително 40%, което ще позволи на кораба да поема над 60% повече гориво, написа в Екс основателят на „Спейс Екс" (SpaceX) Илон Мъск.

Сегашният „Старшип V3" е дълъг 52 метра. Заедно с ускорителя „Супер хеви" (Super Heavy) ракетната система достига височина 124 метра и има диаметър 9 метра. Мъск посочи още, че броят на двигателите ще се увеличи до девет, което ще осигури по-голяма тяга при новата версия на ускорителя.

В събота „Спейс Екс" за първи път улови самия кораб „Старшип" при завръщането му на платформата „Мекадзила" (Mechazilla) в базата „Старбейс" (Starbase) в Тексас, съобщи БТА. Полетът продължи около 22,5 часа. За това време корабът изведе в орбита 26 спътника „Старлинк" (Starlink) и направи 14 обиколки около Земята. При предишни полети компанията улавяше само първата степен „Супер хеви", а корабът се приводняваше.

Според Мъск корабът е в отлично състояние след изпитателния полет. Той каза, че е огледал целия термичен щит и че двигателите също са в отлично състояние. По думите му „Старшип" може да полети отново няколко седмици след ремонта. За да лети с честотата на самолет, без продължителни паузи между изстрелванията, корабът ще се нуждае от още много подобрения, добави той.

„Спейс Екс" планира да използва „Старшип" за по-често извеждане на спътници „Старлинк", а в бъдеще и за лунни мисии на НАСА, пише БТА. Мъск по-рано заяви, че компанията се надява с времето да достигне стотици или дори хиляди изстрелвания годишно – честота без прецедент в космическата индустрия.