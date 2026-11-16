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От 27 до 29 ноември 2026 г. зала „Арена Шумен“ ще бъде домакин на Националната изложба на България за птици и дребни домашни животни. Събитието ще събере представители на гълъбовъдството и развъдната дейност от страната и редица европейски държави.

Официалното откриване ще се състои на 27 ноември (петък) от 13:00 ч. пред зала „Арена Шумен“. След церемонията експозицията ще бъде отворена за посетители от 14:00 до 18:00 ч.

На 28 ноември (събота) посетителите ще могат да разгледат изложбата от 8:00 до 18:00 ч. От 20:00 ч. е предвидена гала вечер с официално награждаване на призьорите.

В последния ден на изложбата – 29 ноември (неделя), експозицията ще бъде отворена за посетители от 8:00 до 12:00 ч., когато е предвидено и официалното ѝ закриване.

Сред официалните гости ще бъдат президентът на Entente Européenne Hans-Jörg Opala (Германия) и президентът на TSHF Sevket Kurular (Турция), както и представители от Дания, Германия, Франция, Белгия, Италия, Словакия, Сърбия, Румъния.

Националната изложба е значимо събитие за любителите и професионалните развъдчици на гълъби, зайци, кокошеви, папагали и други екзотични видове. Международното участие създава възможности за обмен на опит, утвърждаване на партньорствата между българските и европейските организации, популяризиране на породното разнообразие и съхраняване на традициите в развъдната дейност.

Изложбата се организира от Съюза на гълъбовъдите и развъдчиците на дребни домашни животни в Република България със съдействието на Община Шумен.