Ноември е месецът, в който постепенно започваме да правим равносметка на годината. Планираме последните пътувания, подготвяме се за празничния сезон и си припомняме всички онези неща, които сме обещали да направим „до края на годината“. Сред тях често се оказва и смяната на смартфона.

Батерията вече не издържа толкова, колкото преди, камерата не се справя особено добре вечер, а паметта се запълва точно когато предстои да направим поредното видео. И все пак старият телефон продължава да служи с обещанието, че ще бъде сменен „някой ден“.

Тази есен А1 дава добра причина този ден да настъпи. През ноември телекомът предлага избрани смартфони на лизинг с 0% лихва за 24 месеца с планове Unlimited. Сред акцентите в кампанията са Huawei Pura 90s Pro Max, Xiaomi 17T Pro, Samsung Galaxy S26 FE и iPhone 16 – четири предложения, които съчетават впечатляващи камери, интелигентни функции, производителност и дизайн.

А най-интересното е, че за да усетим разликата между стария и новия телефон, изобщо не е необходимо да сме технологични ентусиасти. Достатъчно е да си представим няколко напълно обикновени ситуации от ежедневието.

Онзи момент, в който снимката изглежда по-добре на живо

Красив залез, интересна архитектура, спонтанен портрет или гледка от последното пътуване за годината. Снимаме, поглеждаме екрана и установяваме, че реалността е била доста по-впечатляваща. Познато?

Точно тук се проявява една от най-големите разлики между по-старите и по-новите поколения смартфони. Днес производителите развиват камерите не само чрез повече мегапиксели, но и чрез усъвършенствана оптика, по-големи сензори и интелигентна обработка на изображенията.

Huawei Pura 90s Pro Max е създаден именно за хората, които искат да превърнат фотографията в нещо повече от бързо натискане на бутона. Неговата 200 MP телефото камера с ултраголям сензор и 4-кратно оптично приближение позволява да бъдат уловени детайли от разстояние – от фасадата на красива сграда до интересна гледка в планината. В допълнение 50 MP Ultra Lighting HDR основна камера с променлива физическа бленда се справя със сцени, в които светлината и сенките се преплитат, а True-to-Colour Camera 2.0 е разработена за по-точно пресъздаване на цветовете.

За онези, които все още експериментират с фотографията, AI функцията за композиция може да предложи насоки за по-добро кадриране. А големият 6,9-инчов LTPO OLED дисплей с адаптивна честота до 120 Hz прави разглеждането и редактирането на снимките още по-приятно. Устойчивото на надраскване антирефлексно стъкло Kunlun Glass и рейтингите IP68 и IP69 за защита от вода и прах са допълнителни предимства в ежедневието.

Батерията на 5%, а денят съвсем не е приключил

Ноември поставя на изпитание не само гардероба, но и графика ни. Работни срещи, задачи, пътуване през града, тренировка и вечеря с приятели. Междувременно смартфонът изпълнява ролята на навигатор, фотоапарат, музикален плейър и средство за комуникация.

Когато денят изглежда така, последното, за което искаме да мислим, е къде да намерим контакт.

Xiaomi 17T Pro предлага убедителен отговор с 7000 mAh силициево-въглеродна батерия, създадена за продължителна употреба. А когато все пак се наложи зареждане, технологията 100 W HyperCharge позволява бързо възстановяване на заряда, като моделът поддържа и 50 W безжично зареждане.

Но издръжливостта далеч не е единственото му предимство. Смартфонът разполага с мощен MediaTek Dimensity 9500, 6,83-инчов AMOLED дисплей със 144 Hz честота на опресняване и Xiaomi HyperAI – интелигентни инструменти, които подпомагат ежедневните задачи и творческата работа.

А за любителите на фотографията Xiaomi предлага тройна система камери Leica. Тя включва 50 MP основна камера със сензор Light Fusion 950, 50 MP перископна телефото камера с 5-кратно оптично приближение и 12 MP ултраширокоъгълна камера. Leica Summilux оптиката, фотографските стилове и специалният Stage mode за концерти позволяват да се експериментира с различни сцени и визуални настроения.

Така моделът е подходящ както за хората, които са постоянно в движение, така и за онези, които обичат мобилната фотография, видеосъдържанието и забавленията на голям екран.

AI вече не е просто интересна функция, а истински помощник

Допреди няколко години редактирането на снимки, създаването на видео или обработката на съдържание изискваха специализирани приложения и немалко време. Днес много от тези задачи могат да бъдат изпълнени директно от смартфона.

Samsung Galaxy S26 FE е пример как изкуственият интелект постепенно се превръща в естествена част от ежедневните ни навици. С Photo Assist могат да се премахват или добавят елементи в снимките чрез текстови инструкции, докато My FanCam позволява автоматично проследяване на избран човек във видео. Това е особено полезно при заснемане на концерти, спортни събития или динамични сцени.

Възможностите на Galaxy AI не се изчерпват с творческите задачи. Now Brief предоставя персонализирана информация според предпочитанията на потребителя, а Now Nudge предлага контекстуални подсказки, които могат да улеснят организирането на ежедневието. Circle to Search с Google позволява търсене на няколко обекта от едно изображение – например когато в социалните мрежи попаднем на интересен тоалет или предмет, който искаме да открием.

Не липсват и традиционните предимства на смартфона – 50 MP основна камера, Nightography за снимане при слаба светлина, 3-кратно оптично приближение, 6,7-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей със 120 Hz и батерия с капацитет 4900 mAh с поддръжка на 45 W бързо зареждане.

По-малко настройки, повече време за важните неща

Понякога най-ценното технологично удобство е просто всичко да работи интуитивно. Да извадим телефона, да снимаме, да изпратим съобщение или да продължим задачата си, без да се замисляме какво трябва да настроим.

Това е и едно от предимствата на iPhone 16, който комбинира познатото iOS изживяване с мощния A18 чип, създаден за висока производителност и поддръжка на Apple Intelligence.

Една от отличителните му функции е Camera Control бутонът, който позволява бърз достъп до камерата и управление на настройки като приближение и експозиция. Така спонтанният момент може да бъде заснет, преди да е отминал.

48 MP Fusion камерата предлага детайлни изображения и 2-кратно приближение с оптично качество, а ултраширокоъгълната камера поддържа макрофотография. За любителите на видеото са налични 4K Dolby Vision запис и Cinematic режим, с който обикновените моменти могат да придобият по-кинематографично излъчване.

Моделът разполага с компактен 6,1-инчов Super Retina XDR OLED дисплей, алуминиев корпус, защитно покритие Ceramic Shield и персонализируем Action бутон. Батерията поддържа и до 22 часа възпроизвеждане на видео – полезно за дългите пътувания и вечерите с любимо съдържание.

iPhone 16 е предложение за хората, които търсят баланс между фотография, удобство, производителност и изчистен дизайн, без да правят компромис с ежедневното потребителско изживяване.

Huawei Pura 90s Pro Max, Xiaomi 17T Pro, Samsung Galaxy S26 FE и iPhone 16 са сред смартфоните, които се предлагат на лизинг с 0% лихва за 24 месеца с планове Unlimited от А1. Така покупката може да бъде разпределена на предвидими месечни вноски без оскъпяване.

А най-хубавото е, че новият смартфон няма да остане просто още една отметната покупка в списъка за годината. Той ще бъде част от всички следващи планове – от празничните снимки и зимните пътувания до работните задачи, забавленията и малките моменти, които правят ежедневието по-интересно. Всички устройства, участващи в кампанията, можете да разгледате на A1.bg.