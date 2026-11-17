След 13 г. чакане излизането на Grand Theft Auto VI ще бъде най-голямото развлекателно събитие в историята

Тринадесет години след като Grand Theft Auto V постигна рекорден успех, Rockstar Games се готви да пусне следващата част от поредицата в четвъртък. Очаква се GTA VI да бъде едно от най-големите издания в историята на развлекателната индустрия и е една от най-скъпите видеоигри, правени някога.

Ако се чудите колко голяма работа е това, спомнете си летния филмов епос “Одисея” на Кристофър Нолан и рекордните му приходи по кината? Очаква се това да са нищожни суми в сравнение с GTA VI, която ще спечели същите пари, но в рамките на дни.

Според различни оценки бюджетът за GTA VI е около 1,5 милиарда долара. Част от тази инвестиция може да се види в детайлната измислена версия на Маями, в която се развива играта, включваща висококачествена графика за криминалната сага с отворен свят.

Търговските очаквания са безпрецедентни. Според фирмата за пазарни проучвания Newzoo играта се очаква да донесе продажби от 3,25 до 5,2 милиарда долара през първата си седмица. Дългоочакваният успех дори накара някои конкурентни издатели да се отдръпнат, като променят графиците си за пускане на техните заглавия, за да избегнат старта на GTA VI. И този първоначален бум идва много преди очакваното пускане на доходоносната мултиплейър версия Grand Theft Auto Online, чието стартиране се очаква през 2027 г.

“Това е най-голямото издание в развлекателната индустрия досега”, убедени са експерти.

Дни преди излизането на новата игра Rockstar Games и компанията ѝ майка Take-Two постигнаха огромен търговски успех с Grand Theft Auto VI, чиито

предварителни продажби надминаха 1 милиард долара

Според фирмата за пазарни проучвания Sensor Tower заглавието е достигнало рекорда с приблизително 10,31 милиона продадени бройки.

Ръстът в предварителните поръчки вече изпреварва този на Grand Theft Auto V, която регистрира 7 милиона продажби преди дебюта си през 2013 г. След това тя достигна 11 милиона бройки при пускането на пазара и 16 милиона до края на първата седмица.

Но не всеки знае какво точно е GTA VI и как тя ще привлече колективното внимание (и пари) на поп културата. Най-простият възможен отговор е, че поредицата Grand Theft Auto създаде нов тип видеоигра - жанра с отворен свят. Играта непрекъснато се разрастваше, за да се превърне в най-завладяващата форма на забавление днес.

“Всъщност GTA беше пионерът на игрите с отворен свят. Именно с GTA III Rockstar направиха голямата крачка към създаването на 3D игра с отворен свят. Много игри са изключително линейни и на практика представляват предварително написан сценарий, през който играчът преминава, като има само малко свобода на избор. Но GTA революционизира индустрията, защото предложи истински отворен свят, в който сам решаваш какво приключение искаш да преживееш в тази виртуално пресъздадена среда”, казва пред Variety създателят на Game Awards, водещ и дългогодишен журналист в гейминг индустрията Джеф Кийли.

Когато GTA III излезе, тя изпреварваше времето си. С всяка следваща игра амбициите на Rockstar ставаха все по-големи - светът в играта бе все по-детайлен, по-богат и по-реалистичен.

“В играта има сюжет и конкретни цели, които можеш да изпълняваш, но също така можеш просто да живееш в този свят. Не си длъжен да следваш основната история или да изпълняваш задачите. Можеш да изграждаш взаимоотношения с други хора, да им изпращаш съобщения, да извършваш престъпления. Това е една изключително поглъщаща алтернативна вселена, в която можеш да участваш по начина, който сам избереш”, отбелязват експерти от гейминг индустрията.

Щраус Зелник, ръководител на Take-Two Interactive, смята, че има “изключително много неща”, които мисли за играта, но засега му е трудно да намери нови думи, с които да я опише преди официалното ѝ излизане.

Успехът на GTA VI изглежда почти сигурен. “Господ знае колко много се нуждая от това”, пошегува се Зелник. Ето защо представянето на играта, която струва 80 или 100 долара (зависи от изданието), няма да се оценява единствено по финансовите резултати и броя на продадените копия. Ще се следи и колко часа прекарват играчите в нея, както и какъв процент от служителите по света ще си вземат почивен ден, за да ѝ се насладят. А последното съвсем не е шега.

“Честно казано, мисля, че почти никой в гейминг индустрията няма да работи в този ден”,

казва Кристоф Хартман, бивш ръководител на 2K Games.

Според икономист излизането на дългоочакваната GTA може да струва на американската икономика около 1 милиард долара заради очакванията, че приблизително 1,5 милиона работещи ще си вземат болнични, за да могат да играят. Според експерти по-голямата част от служителите, които ще си вземат болнични, ще бъдат мъже на възраст между 18 и 30 години. Най-сериозно засегнат може да се окаже технологичният сектор. Това всъщност не е особено изненадващо, тъй като тази възрастова група и професионална сфера до голяма степен съвпадат с профила на хората, които са си вземали почивни дни, за да играят GTA V.

Освен това се очаква играта да окаже влияние дори върху служителите, които все пак ще отидат на работа. Постоянните разговори за GTA VI и късните часове, прекарани в игра, могат да доведат до по-ниска концентрация и съответно до намалена работоспособност през следващия ден.

В Холивуд също са на тръни от излизането на новата част от поредицата. Стрийминг услугите вероятно ще понесат най-големия удар, защото игрите за конзоли директно се конкурират за часовете гледане на телевизорите в хола.

“Всички се оплакват колко голяма ще бъде тази игра”, казва представител от стрийминг индустрията.

Историята на Grand Theft Auto VI се фокусира върху Джейсън и Лусия. Те са двойка, която според Rockstar Games “винаги е знаела, че обстоятелствата са срещу тях и че животът не им предоставя лесни възможности”. Но когато един наглед лесен обир се обърква, двамата се оказват въвлечени в мащабна престъпна конспирация. За да оцелеят и да се измъкнат от тази ситуация, те ще трябва да разчитат един на друг повече от всякога.

Роб Нелсън, един от ръководителите на студиото Rockstar Games, заяви, че преминаването през основната история на играта ще отнеме приблизително 80 часа. GTA VI ще разполага с най-голямата карта с отворен свят в историята на поредицата и ще предложи нови възможности за персонализиране на геймплея. Играчите ще могат сами да определят колко романтични да бъдат отношенията между Джейсън и Лусия, както и да променят физическата им форма в зависимост от храната, която консумират, и колко тренират.

“Игрите от поредицата GTA винаги са се отличавали със своите мащабни амбиции, а тази част не прави изключение. Мащабът на всичко, което са изградили през последното десетилетие, е невероятен”, коментира Джеф Кийли.