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Повече от година след европейската си премиера на конно изложение във Верона, се очаква Ram да пусне 5,03-метровия Rampage на европейските пазари през февруари. Пикапът, компактен по американски стандарти, ще се предлага като модел Rebel с 2,2-литров турбодизелов двигател и като R/T с 2,0-литров бензинов двигател с турбокомпресор, осигуряващ съответно 200 к.с. и 450 Nm въртящ момент, или 272 к.с. и 400 Nm. Rampage R/T разполага с леко понижено окачване, спортна изпускателна система, ускорява до 100 км/ч за 6,9 секунди и има максимална скорост от 220 км/ч.

Ram Rampage разполага с избираемо задвижване на четирите колела, по-ниска предавка, система за контрол на спускането по наклон и деветстепенна автоматична скоростна кутия.

Товарната платформа е дълга 1,45 метра и може да побере стандартен европалет. В зависимост от конфигурацията, максималният полезен товар е до 1015 килограма (750 кг за R/T). Кокпитът включва 10,3-инчов арматурно табло и 12,3-инчов мултимедиен сензорен екран.

Препоръчителната цена на дребно от производителя за Ram Rampage започва от 52 360 евро.