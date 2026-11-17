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Холандската компания Sanrivatti представи прототипа на хиперкола с мощност 800 к.с. 5,5-литровият V10 двигател на One осигурява максимален въртящ момент от 700 Nm. Мощността се предава на задните колела чрез шестстепенна секвенциална скоростна кутия. Благодарение на използването на въглеродни влакна, очаква се Sanrivatti One да има сухо тегло от около 1100 кг и максимална скорост от 330 км/ч.

Дизайнът на The One напомня в някои аспекти на реактивен двигател. Позицията на водача, наречена "Apex Position", също е необичайна. Главата е наклонена значително по-напред от обикновено (подобно на мотоциклет), което е предназначено да осигури изключително добра видимост на пистата.

Sanrivatti е плод на въображението на родения в Уругвай Сантяго Санчес Риверо, който е учил автомобилно инженерство в Нидерландия.