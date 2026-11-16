В Америка вече можеш да си купиш кола без педали и волан

В САЩ Tesla вече приема поръчки от частни клиенти за новия си модел роботакси Cybercab. Конфигураторът на автомобилния производител за САЩ продава колатта без волан и педали на цена от 29 990 долара.

Въпреки това, има някои ограничения, които в момента намаляват използването на Cybercab като личен автомобил. Те включват задължителен "Абонамент за автономност" за 299 долара на месец кото самият Илон Мъск призна, че е много и ще се работи в бъдеще да мде намален.

По-съществено обаче е географското ограничение. Засега Tesla позволява използването на частни Cybercab само в райони, където услугата robotaxi на Tesla вече е налична. Това означава, че не можете да шофирате собствения си автомобил, където пожелаете. Дори в Остин услугата не покрива целия град, а само около 60 процента от улиците.

Към този момент директното печелене от лично закупен Tesla Cybercab е изрично забранено в договора на компанията. Според условията на офертата автомобилът се продава само за лична употреба без право на търговска дейност, но в бъдеще се очаква печалбата да идва от включването му в мрежата за автономни таксита.

Основната визия на милиардера Илон Мъск е собствениците да пускат колите си в приложението на Tesla като автономни таксита, когато не ги ползват. Независими финансови модели изчисляват, че при 250 мили пробег на ден и след приспадане на комисионата за платформата (около 25-30%) и разходите за ток, нетната печалба може да достигне около 20 000 долара годишно.