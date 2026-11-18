С поправки в закон става стока, включен е и изкуственият интелект

Софтуерът става стока и ако заради дефект причини вреда, ще можем да поискаме обезщетение. Тук са включени не само повреди на имущество или изтрити данни, но и смърт, телесни увреждания, медицински такива и на психичното здраве. Това предвиждат изменения в Закона за защита на потребителя, пуснати за обществено обсъждане.

Например ако сте си купили хладилник със софтуер, който контролира температурата, при неправилно отчитане храната вътре може да се развали и да се стигне до натравяне. Тогава може да се поиска обезщетение. Друг пример може да бъде инсулинова помпа с вграден софтуер, който отчита нивото на кръвната захар. Ако направи грешка и подаде по-голяма доза инсулин от необходимата, е възможно да се стигне до хипогликемия и спешна медицинска помощ.

Новите правила се отнасят и за гласови асистенти

Ако той е свързан с термостат и подаде неправилна команда заради софтуерен дефект и отоплението се включи на максимална мощност, може да възникне пожар.

Директивата обхваща също така производството на продукти с автоматизирани машини. Например дефектен цифров производствен файл може да зададе неправилни параметри на 3D принтер и произведеният предмет да се счупи и да нарани някого.

При всички тези случаи отговорност ще носи не само производителят, но вносител, упълномощен представител, доставчик на услуги за обработка на поръчки и дори онлайн платформите, ако позволяват на потребителите да сключват договори от разстояние или самите те предлагат продукта. Допуска се и солидарна отговорност - ако за една и съща вреда отговарят няколко икономически оператори, може да се търси обезщетение от всички тях.

Новите правила ще се отнасят не само за софтуер и неговите актуализации, а и за продукти с изкуствен интелект, цифрови производствени файлове. Софтуерите с отворен код обаче не са включени. Ще можем да си търсим

обезщетение и когато водата от чешмата е замърсена,

токът или газът са с отклонение от стандарта и повредят уредите ни. В закона се включват и движими вещи, включително такива, монтирани в сградата - асансьор, газов котел, соларни панели на покрива.

Новите текстове правят по-лесно доказването на вина в продукта, за да не се налага пострадалият технически да обяснява повреди, които не разбира. Производителят не може да се откаже предварително от отговорност с договорна клауза.

Потребителите имат 3 години срок за предявяване на иск, който започва да тече от момента, в който пострадалият е узнал за вредата или дефекта. Но това може да стане

до 10 години от пускането на продукта на пазара

Изключение се прави при телесна повреда с латентно развитие на увреждането - тогава срокът се удължава до 25 години. За да се признае вреда върху психичното здраве, то трябва да бъде медицинско признато и удостоверено. Обезщетение може да се търси и за повреда на данни, но ако те не се използват със служебна цел. Промените се отнасят за продукти, пуснати на пазара след 8 декември.