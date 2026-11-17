Депозитите не носят печалба, но бият фондовете със 7,4 млрд.

1,191 млрд. евро са похарчени за леки коли на лизинг за 12 месеца - от октомври 2025 до октомври 2026 г., показват последните данни на БНБ. Това се случва заради усещането за криза, с което живеят българите според изследването от октомври на НСИ за нагласите на потребителите.

Общо новото лизингово финансиране достига 1,904 млрд. евро - с 6,1% повече на годишна база. За машини, съоръжения и оборудване са отишли 340,2 млн. евро. При товарните и лекотоварните автомобили сумата намалява с 6,1% до 351 млн. евро.

От началото на 2026 г. новите договори за леки коли са за 891,5 млн. евро, със 7,9% повече на годишна база. За същото време новият лизинг за машини намалява до 253,1 млн. евро, а този за товарни и лекотоварни автомобили - до 250,9 млн. евро.

Домакинствата увеличават задълженията си значително по-бързо от фирмите. Те дължат по финансов лизинг 1,104 млрд. евро - с 26,6% повече за година. При нефинансовите предприятия сумата е 2,778 млрд. евро, а ръстът е 5,5%.

На този фон и въпреки че депозитите в банките не носят доход заради високата инфлацията, парите в тях са се увеличили с близо 13 пъти повече от тези, вкарани в инвестиционни фондове. 8 млрд. евро са отишли във влогове на домакинствата за 12 месеца и са стигнали 57,222 млрд. евро в края на септември. За същото време във фондовете са вкарани 610,6 млн. евро и общата сума е 2,368 млрд. евро, показват последните данни на БНБ.

Най-силно се увеличават средствата в чуждестранни фондове - 1,392 млрд. евро, което е с 47,2% повече спрямо септември 2025 г. При българските сумата е 976,2 млн. евро, а годишният ръст - 20,3%. От началото на 2026 г. депозитите на домакинствата са се увеличили с 2,474 млрд. евро, при фондовете ръстът е с 494 млн. евро.

