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Една минимална работна заплата струва наем на апартамент с една спалня в България, показват данни на сайта GeoMapped. Само в РС Македония и Босна и Херцеговина е над два пъти по-евтино. Наемите на едностайни жилища в Молдова, Сърбия и Хърватия са сходни на нашите.

Но ако можехте още утре да си стегнете багажа и да се преместите в Централна и Западна Европа, къде ще ви е най-изгодно?

Разликите между изброените по-горе страни с тези от Централна и Западна Европа са големи.

Най-скъпо е в Швейцария - 2570 евро наем, следвана от Ирландия (2100 евро), Дания (1820) и Норвегия (1750). В Швеция и Нидерландия едностаен струва между 1200 и 1350 евро за месец.

Между 900 и 1100 евро ще платите в Обединеното кралство, Австрия, Белгия, Словения, Финландия, Полша, Чехия, Португалия, Италия, Испания,Словакия.

Хазаите в Германия и Франция са по-милостиви - ще ви вземат около 800 евро.

