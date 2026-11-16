Кредитният рейтинг не е понижен, успокояват премиер и двама вицета (Обзор)

Проблемът е в дефицита, а той бил от предишните порочни практики

Кредитният рейтинг на България не е понижен. Това увериха един след друг премиерът Румен Радев, министърът на финансите Гълъб Донев и на икономиката Александър Пулев.

Преди два дни международната рейтингова агенция Standard & Poor's свали перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на България от позитивна на стабилна и потвърди дългосрочния и краткосрочния суверенен кредитен рейтинг на страната съответно на BBB+/A-2.

“Кредитният рейтинг не е намален. Той се запазва на BBB+. Няма никаква прогноза за рецесия. Напротив, Standard & Poor's очаква ръст от 2,8% за тази година и 2,6% за следващите три години. Може би е намалена единствено прогнозата за перспективата с една степен, но не е отхвърлена перспективата за подобрение”, обясни в началото на заседанието на правителството министър-председателят.

Радев допълни, че българската икономика демонстрира устойчив ръст и засилващ се инвестиционен интерес. България е пета в целия Европейски съюз по икономически ръст за третото тримесечие и има увеличение със 100% на преките чуждестранни инвестиции от началото на годината.

Вицепремиерът Гълъб Донев пък посочи като причина за промяната на оценката на Standard & Poor's корекцията в данните на НСИ, а впоследствие и на “Евростат” за дефицита на България за 2025 г. от 3 на 4%. Това според управляващите показва, че сме влезли в еврозоната с манипулирани данни, както и констатираните нарушения в трите одитни доклада на Сметната палата - за публичните финанси, социалните плащания и АПИ. “Тези доклади посочиха порочни и вредни практики, довели до натрупването на огромни задължения, които тежат на дефицита през 2027 г.”, обясни Донев.

“Няма драма, няма криза. Има предизвикателства, на които отговаряме с конкретни действия и резултати”, успокои и вицепремиерът Александър Пулев. “Рейтинговите агенции са независими оценители, а не политически арбитри. Отговорът на нашето правителство не е да спорим с доклади, а да показваме резултати, а те вече са налице”, заяви той и подчерта, че инвестиционните потоци са се удвоили, а с тях - и доверието към правителството. С 65% повече са одобрени инвестиции по механизма за скрининг, над 700 млн. евро нови приоритетни инвестиционни проекта с потенциал за над 3500 работни места ще бъдат реализирани през 2027 и 2028 г., 60 млн. евро са заложени в новия бюджет за инвестиционни стимули, както и 51 млн. евро за модернизация на индустриалните зони, изброи Пулев. И припомни, че се работи за публично-частни партньорства като инструмент за модернизация на икономиката и инфраструктурата с подкрепата на международни финансови институции.

Какво всъщност се казва в оценката на Standard & Poor's. “Промяната на перспективата от положителна на стабилна отразява съчетанието от влошаващи се показатели в бюджетния и външния сектор на фона на признаци за прегряване на икономиката.” Това значи, че не само бюджетният дефицит се влошава, но и търговският - България има слаб износ и силен внос, движен от ръста на потреблението, което практически означава, че България финансира света и парите ѝ изтичат навън. Рязкото поскъпване на енергийните ресурси също е отчетено.

Агенцията обаче потвърждава рейтингите на България, тъй като очаква, че ще се предприемат адекватни мерки, които постепенно ще охладят икономиката. Страната разполага с достатъчно буфери, за да се справи с краткосрочното влошаване на бюджетните и външните финансови потоци спрямо предишните ни очаквания, посочват от там.

Но се изразява опасение относно бюджетния дефицит, който през 2026 г. се очертава да е най-големият от 12 години насам - 5,1% от БВП. “Проектобюджетът за 2027 г. включва пакет от мерки за консолидация, които според нас са изпълними, макар и с относително по-ниско качество”, пише S&P.

