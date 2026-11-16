Срив парализира онлайн банкирането на най-големите US банки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Масов срив в понеделник в онлайн банкирането на някои от най-големите банки. За неудобството съобщиха хиляди клиенти, които не са могли да достъпят сметките си онлайн.

По данни на сайта Downdetector.com потребители са сигнализирали за сривове или проблеми с услугите на Bank of America, Chase, U.S. Bank, Wells Fargo и платежната платформа Zelle.

Услугите на Chase Bank са засегнати от технически проблем, а не от кибератака, увери говорител на банката в понеделник, цитиран от Асошиейтед прес.

„Поради технически проблем обработката на някои транзакции отнема повече време от обичайното, но клиентите продължават да имат достъп до сметките и средствата си. Работим по възможно най-бързото отстраняване на проблема", се казва в изявление на говорител на Chase.

Сигналите за проблеми идват след мащабен срив в услугите на Microsoft, започнал в петък и продължил няколко часа. Той засегна редица услуги, сред които Outlook, Teams и AI асистента Copilot.

Някои клиенти на Chase са получили съобщение със следния текст: „Някои услуги временно не са достъпни. Работим по отстраняването на проблема. Моля, опитайте отново по-късно."

Три от засегнатите банки са от т.н. "Голяма четворка" - Chase, Bank of America, Wells Fargo и Citigroup. Това са най-големите банки в Щатите, а Zelle е американската система за дигитални разплащания (б.р. - подобна на Revolut и българската услуга Blink P2P по мобилен номер), която позволява преводи директно между банкови сметки в САЩ за секунди.

Сривът на Microsoft от миналата седмица пък блокира комуникациите на болници, училища и държавни институции по света. От технологичния гигант посочиха, че причината са сървърни проблеми и заявиха, че не разполагат с данни за злонамерена дейност.