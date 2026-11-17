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Хиляди съобщаваха за невъзможност да проверяват сметките си и да извършват преводи

Клиенти на JPMorgan Chase, Bank of America, U.S. Bank и други големи американски финансови институции съобщиха за проблеми с банковите услуги в понеделник, показват данните на платформата Downdetector, която следи сигналите за прекъсвания на онлайн услуги, съобщава cbs news.

Сред засегнатите потребители бяха и клиенти на Capital One, Truist и Wells Fargo. Сигнали за затруднения имаше и при приложението за дигитални разплащания Zelle.

От JPMorgan Chase уточниха, че става въпрос за технически проблем, а не за кибератака.

„Поради технически проблем обработката на някои транзакции отнема повече време от обичайното, но клиентите продължават да имат достъп до сметките и средствата си. Работим за възможно най-бързото отстраняване на проблема", заяви говорител на банката.

В публикация в социалните мрежи Chase допълни, че софтуерна грешка в нейните системи е засегнала и други финансови институции при транзакции, в които банката е участвала. Оттам подчертаха, че проблемът не е системен.Част от потребителите на Chase са виждали съобщение: „Някои услуги временно не са достъпни. Работим по отстраняването на проблема. Моля, опитайте отново по-късно."

Първите сигнали за затруднения при достъпа до онлайн банковите услуги са започнали в понеделник сутринта, а до следобед броят им е нараснал значително.

Към 14:00 часа източноамериканско време близо 4800 потребители са докладвали проблеми с Chase в Downdetector – повече от всяка друга банка.

Клиентите са съобщавали за невъзможност да влизат в онлайн профилите си, да проверяват наличностите по сметките и да извършват преводи, включително банкови и международни wire transfers.

При Bank of America потребителите са сигнализирали за проблеми с банкоматите, онлайн банкирането и мобилното приложение. От финансовата институция обаче заявиха пред CBS News, че системите ѝ са работили нормално през деня.

Клиенти на U.S. Bank са съобщили за затруднения с онлайн профилите, мобилното приложение и преводите на средства. При Wells Fargo основните оплаквания са били свързани с влизането в акаунтите, проверката на баланси и извършването на транзакции.

Клиент на Chase от Тексас разказва пред CBS News, че рано в понеделник е опитал да депозира чек в банков клон в Далас, но операцията не е могла да бъде извършена. По думите му банков служител е обяснил на друг клиент, че „системата не работи", без да даде повече подробности.От U.S. Bank заявиха, че техните системи не са били пряко засегнати от техническия срив, но клиентите, които изпращат или получават пари чрез Zelle от други финансови институции, може да изпитат забавяне.

Capital One също увери, че не е засегната и продължава да работи нормално.

От Zelle посочиха, че платформата функционира според очакванията, но проблемите в системите на отделни банки могат да доведат до забавяне на плащанията.

Компанията напомни, че потребителите използват Zelle чрез участващите в мрежата банки и кредитни съюзи, които управляват сметките им и съхраняват средствата им. Самата Zelle не поддържа отделни потребителски банкови сметки и не държи парите на клиентите.

Операторът на платежната мрежа – Early Warning Services – е собственост на редица финансови институции, сред които Bank of America, Capital One, JPMorgan Chase, PNC Bank, Truist, U.S. Bank и Wells Fargo.Банковите затруднения идват след глобалния срив на услугите на Microsoft в събота, който засегна Outlook и Teams и наруши работата на компании, институции и потребители по целия свят. От Microsoft обясниха, че причината е технически проблем, а не кибератака.

Само дни по-рано претоварване на маршрутизатори принуди Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) да разпореди необичайно за страната национално спиране на полетите в петък. Инцидентът доведе до хиляди отменени полети и сериозни затруднения за пътниците. В неделя FAA съобщи, че графиците на авиокомпаниите постепенно се нормализират.

В понеделник вечерта и United Airlines обяви, че е отстранила мащабен срив в собствените си системи, с който се е борила през следобеда.

Според експерти по киберсигурност и информационни технологии трите инцидента разкриват общ проблем – нарастващата зависимост от сложни и взаимосвързани технологични системи, чиято повреда може да предизвика ефект на доминото.

„През последната седмица страната ни стана свидетел на три изключително сериозни технологични инцидента. Всеки от тях има собствено логично техническо обяснение, но всички сочат към един и същ проблем – сложността и уязвимостта на системите, от които зависим ежедневно", коментира Майк Чапъл, експерт по информационни технологии, анализи и оперативно управление в Университета на Нотр Дам.

По думите му технически проблем в една система може бързо да се разпространи към други взаимосвързани платформи и да предизвика мащабни нарушения.

„Все още не знаем много за днешния срив в банковите системи, но изглежда, че той произтича от технически проблем в Chase, който е засегнал и други банки чрез общите им платежни мрежи", допълни Чапъл.

Карън Панета, декан на инженерния факултет за следдипломно обучение в университета Tufts, също предупреди, че проблемите при големите финансови и технологични компании могат да имат последици далеч отвъд собствените им клиенти.

Големите компании осигуряват инфраструктура и услуги, от които зависят множество други бизнеси. Когато подобен ключов доставчик изпита затруднения, последствията се разпространяват и към всички организации, които използват неговите системи.Специалистите съветват потребителите да не разчитат единствено на мобилното приложение или онлайн банкирането, когато възникне технически проблем.

Експертът по киберсигурност Кейн Макгладри препоръчва клиентите да опитат алтернативни канали за достъп до банковите си услуги – банкомати, плащания с карти, телефонно банкиране или посещение на банков клон.

Тя съветва също да се съхраняват доказателства за неуспешни транзакции и съобщения за грешки.

„Направете екранни снимки на неуспешните операции и съобщенията за грешки. Те може да са ви необходими при последващо изясняване на транзакциите или при искане за премахване на начислени такси", посочва Макгладри.

След възстановяването на услугите клиентите трябва да проверят всички извършени и неуспешни операции и да поискат възстановяване на такси, ако са били начислени вследствие на техническия срив.

Особено важно е потребителите да бъдат внимателни с непоискани имейли и текстови съобщения, които предлагат помощ или инструкции за възстановяване на достъпа до банковите сметки.

Експертите предупреждават, че подобни ситуации създават благоприятни условия за фишинг атаки и финансови измами.

Крейг Тим, старши директор по борба с изпирането на пари в организацията ACAMS, предупреди, че престъпниците вероятно ще се възползват от притесненията на потребителите за достъпа до техните средства.

„Трябва да приемете, че ще бъдете обект на подобни опити за измама", заяви той.

Сред най-често използваните схеми са фалшиви банкови известия, измамни SMS-и, имейли и публикации в социалните мрежи, които призовават потребителите спешно да предприемат действия, за да защитят парите си или да възстановят достъпа до сметките си.

Целта може да бъде кражба на данни за вход в онлайн банкирането или заразяване на устройствата с вредоносен софтуер чрез подвеждащи линкове.

Специалистите препоръчват клиентите да следят информацията единствено през официалните канали на своите банки и да не отварят съмнителни линкове, дори когато съобщенията изглеждат като изпратени от финансовата им институция.