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"На мен ми се струва, че тук проблемът е в българския мениджмънт, защото си позволяват неща, които инвеститорите не биха", каза пред bTV зам.-председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Радомир Чолаков по повод санкциите за близо 76 млн. евро срещу "Кауфланд България". "Има други вериги, които нямат такива проблеми", добави той.

На 9 ноември КЗК наложи на веригата три санкции за близо 76 млн. евро заради нелоялни търговски практики спрямо български производители на храни. От "Кауфланд" отхвърлиха обвиненията и определиха размера на санкциите като несъразмерен.

"Последните дни се казаха много неща. Истината е, че КЗК просто приложи закона. И аз се учудвам, че всички се учудиха, че една институция прилага закона", заяви Чолаков.

И допълни: "Направихме секторен анализ. Всички бяха предупредени, че намираме некоректни практики".

Чолаков припомни, че след промените в Закона за защита на конкуренцията санкцията за всяко нарушение може да достигне 10% от оборота.

"Във всяко наше прессъобщение казвахме, че приканваме стопанските субекти да приведат взаимоотношенията си в съответствие със закона. И след една запетайка пишеше, че в противен случай ще използваме правомощията си", каза той.

Чолаков беше категоричен, че "няма атака срещу веригите, няма такова нещо. Има установено нарушение".

По думите му предишните глоби "нямаха ефект, защото бяха малки".

"Второ - няма атака срещу немските инвеститори. Работил съм за немски инвеститори и мога да ви кажа от първо лице, че те са най-добрите инвеститори", добави още той.

"Според мен немският собственик в момента благодарение на нас за първи път ще разбере какво точно се случва в България", каза още Чолаков.

"Бих препоръчал на новия мениджър на "Кауфланд" да отиде при немските собственици и да обясни какво се е случило, а не да ходи и да говори за политически натиск", каза още зам.-шефът на КЗК.

Чолаков съобщи още, че скоро ще приключи и проверката на КЗК в "Т-Маркет".