"Цените растат наистина бързо. Имаме висока инфлация - 6%", заяви пред bTV председателят на Националния статистически институт (НСИ) доц. Атанас Атанасов. Толкова е поскъпването през октомври спрямо същия месец на м.г. Само спрямо септември цените са се повишили с 1,2%, а за пет години натрупаната инфлация е 41,5%.

"Основната причина за високата инфлация са горивата", обясни Атанасов. За година цените са се повишили във всички 13 групи стоки и услуги, но най-много е поскъпнал транспортът - с 26,2%. През октомври най-голям е месечният ръст при дрехите и обувките - със 7,4% спрямо септември. Атанасов обясни това с началото на зимния сезон: "При дрехите и обувките промоциите са след сезона".

На въпрос защо някои стоки в Австрия и други европейски страни са по-евтини, отколкото у нас, Атанасов отговори: "Инфлацията показва колко средно са се увеличили цените". По думите му горивата са сред причините за поскъпването в цяла Европа. В Румъния годишната инфлация е по-висока от българската, а в Гърция е близка до нея.

"Доходите изпреварват инфлацията", каза председателят на НСИ. През третото тримесечие средната брутна месечна заплата е 1438 евро - с 10,4% повече, отколкото година по-рано. Увеличението в частния сектор е 11,9%, а в обществения - 5,9%.

"Имаме догонване - вдигат се заплатите, после се вдигат и цените. Частният сектор е водещият - той дърпа заплатите нагоре", обясни Атанасов.

И допълни: "Това, което публикуваме, са осреднени стойности. Има сектори, в които по-бавно или изобщо не растат заплатите. Има и сектори, в които това става много бързо".

Атанасов смята, че поскъпването може да се забави, тъй като не очаква ново повишение на цените на горивата или голям ръст на заплатите. "НСИ не прави прогнози, за да не ни обвинят, че си сбъдваме прогнозите", уточни обаче той.

"Имаме потребителска кошница с над 860 стоки и услуги. Всеки месец правим над 40 хил. измервания на цените в държавата", каза още Атанасов. В изчисленията влизат и промоционалните цени, когато намалението е достъпно за всички купувачи.

НСИ вече получава данни и от големите търговски вериги. "Сравнихме данните, които подават веригите, и това, което ние измерваме - те са едни и същи", каза Атанасов.

След Нова година институтът планира да използва данните за реалните продажби на храни, за да проследява много повече продукти. Така ще може да се види "на всяка стока къде отива цената", обясни той.

От 1 януари 2027 г. фирмите ще подават на едно място годишните си отчети за дейността и годишните си финансови отчети - през портала на НСИ. Така отпада отделното подаване на финансовия отчет в Търговския регистър.

Атанасов призова управителите да се регистрират още сега. През портала те могат да упълномощят и счетоводител да подаде документите им.

Срокът за подаване на годишния отчет за дейността остава 30 юни, с възможност за еднократна корекция до 30 септември. До 30 септември се обявява и годишният финансов отчет.