Споразумението с OpenAI разширява портфолиото на Aleph в областта на рекламата, базирана на изкуствен интелект, като осигурява локална поддръжка за марки и агенции в Латинска Америка, Европа, Централна Азия, Близкия изток, Африка и Азиатско-тихоокеанския регион.

OpenAI разширява присъствието на ChatGPT Ads в 44 държави чрез ексклузивно партньорство за дистрибуция с Aleph. Считано от днес, брандовете и агенциите в 14 страни в Латинска Америка, 16 в Европа и Централна Азия, 10 в Близкия изток и Африка и 4 в Азиатско-тихоокеанския регион могат да сключват договори, да се разплащат и да бъдат обслужвани на местно ниво от Aleph, ексклузивен партньор за реклама на Open AI.

ChatGPT представлява нов вид рекламна среда, която хората посещават, за да учат, да откриват нови неща и да вземат решения. Партньорството с Open AI позволява на Aleph да свърже бизнесите на тези пазари с ChatGPT, един от най-наложените продукти в епохата на изкуствения интелект (AI). За рекламодателите това означава да закупуват ChatGPT Ads с подкрепата на партньор с местни екипи и собствена инфраструктура за разплащания.

„AI предоставя на бизнеса нов начин на връзка с хората. От днес рекламодателите в 44 държави могат да работят с OpenAI чрез местни екипи, които говорят на техния език, фактурират в местните валути и предлагат кредитни линии. Именно това Aleph умее най-добре – да превръща глобалните технологии в ръст на местните пазари“, посочи Гастон Таратута, основател и изпълнителен директор на Aleph.

Брандовете и агенциите, които работят с Aleph, ще сключват договори и ще получават фактури на местно ниво чрез онбординг и първа линия на обслужване от екипите на Aleph на всеки от пазарите. Споразумението обхваща 44 пазара:

Латинска Америка (14): Аржентина, Боливия, Гватемала, Доминиканска република, Еквадор, Ел Салвадор, Колумбия, Коста Рика, Панама, Парагвай, Перу, Пуерто Рико, Уругвай и Чили;

Аржентина, Боливия, Гватемала, Доминиканска република, Еквадор, Ел Салвадор, Колумбия, Коста Рика, Панама, Парагвай, Перу, Пуерто Рико, Уругвай и Чили; Европа и Централна Азия (16): България , Азърбайджан, Естония, Казахстан, Кипър, Латвия, Литва, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Узбекистан, Унгария, Украйна, Хърватия и Чехия;

, Азърбайджан, Естония, Казахстан, Кипър, Латвия, Литва, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Узбекистан, Унгария, Украйна, Хърватия и Чехия; Близкия изток и Африка (10): Египет, Катар, Кения, Кувейт, Мароко, Нигерия, Обединените арабски емирства, Република Южна Африка (РЮА), Саудитска Арабия и Турция;

Египет, Катар, Кения, Кувейт, Мароко, Нигерия, Обединените арабски емирства, Република Южна Африка (РЮА), Саудитска Арабия и Турция; Азиатско-тихоокеански регион (4): Бангладеш, Камбоджа, Хонконг (за реклама на чужди пазари) и Шри Ланка.

Рекламодателите и агенциите от тези пазари могат да научат повече и да се свържат с местните екипи на Aleph тук