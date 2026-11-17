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45,8 млн. евро е бюджетът на министерството за 2027 г. - с 3,6 млн. повече. 2 млн. евро са спестени от администрацията

Какво значи бюджетът, как заплатата ни отива в държавата, за какво харчи тя от нашите пари, как се формират политиките.

Тази информация, обяснена на достъпен език, вече е на един клик разстояние с новата платформа "Сигма-Бюджет на светло" - https://sigma-budget.midt.bg/.

На нея могат да се видят разбивки и графики на бюджета, приходи и разходи, заложените мерки, колко и за какво харчат общините, а всеки месец ще се отчита изпълнението на бюджета.

Платформата беше представена от министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев на брифинг в министерството. С него бяха създателят на сайта Тодор Колев, а идеята е на организациите БЕСКО, "Активни политики" и ИПИ. Сайтът е създаден основно с изкуствен интелект, той е с отворен код и всеки може да се включи с идеи, поправки и обратни връзки.

Петър Ганев от ИПИ показа функционалностите на платформата, сред които е полето "моите данъци" - там се вижда как те се отразяват на заплатата ни, какъв е разходът за работодателя, осигуровките и тн. На следващ етап ще се допълват и още функционалности, които да разкрият труднодостъпни данни, обеща Ганев.

Министър Василев представи и бюджета на министерството за догодина. Разходите са изчислени на 45,8 млн. евро - с 3,6 млн. повече от тази.

Разходите за персонал намаляват с 2 млн. евро. Сляхме две министерства, оптимизирахме работата на администрацията. Така остават повече средства за капиталови разходи, които се удвояват до 5 млн. евро - това значи повече пари за иновации и дигитална трансформация.

17,3 млн., или с 21% повече, се отделят за технологично и икономическо развитие, повече за програмите на НАТО и Европейската космическа агенция. Амбицията на правителството е да станем асоцииран член на агенцията и затова поетапно увеличаваме вноската си, обясни Василев.

49 млн. евро са предвидени за българската фабрика за изкуствен интелект BRAIN++, за да обучим собствени модели и компаниите да развиват своите проекти.

62 млн. евро повече са разчетени за мултиприложни изследвания, а с10 млн. евро повече - за професионалните училища.

Предвидени са и средства за развитие на дигитална държава и сигурна инфраструктура. Това включва и изграждането на европейския цифров портфейл, като в сряда ще стартира сайт за неговите функции.