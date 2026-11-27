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Бензиновите и дизеловите машини застояват с месеци по автокъщите

Родният автомобилен пазар втора ръка, подобно на европейския, също се променя драстично. Предлагането на употребявани електрически коли в страната се увеличава стремглаво. По данни на МВР броят на регистрираните електромобили втора ръка се е увеличил точно два пъти спрямо миналата година, с което те вече съставляват близо 5% от целия пазар на старо у нас.

Тази тенденция се засилва на фона на забавянето на продажбите на колите с дизелови и бензинови двигатели, които поради по-скъпото гориво, по-сложна поддръжка и предстоящите екологични ограничения в големите градове често престояват по автокъщите със седмици и месеци.

В същото време масовото изтичане на лизингови договори в Западна Европа наводни пазара със сравнително достъпни електрически коли, което

доведе до спад на цените им с 20-30% у нас и привлече масовия български купувач

Безспорният хит на родния пазар в момента е Hyundai Kona Electric (особено фейслифт версиите с по-голямата 64 kWh батерия от 2020–2021 г.). Корейските коли от този модел се разпродават буквално за броени часове, казват търговци.

С реален извънградски пробег от над 400 км, висока надеждност на окачването и достъпна цена между 15 000 и 18 000 евро моделът се превърна в един от най-желаните на пазара. Веднага след него по търсене се нарежда технологичният лидер Tesla Model 3. Той привлича клиентите с отлична софтуерна поддръжка, батерии с дълъг живот, а при някои и с безплатен достъп до развиващата се все повече Supercharger мрежа, като цените на екземпляри на около 3-4 години вече паднаха под 25 000 евро.

Tesla Model 3 също не се задържа много по плацовете на автокъщите.

Основният риск при покупката на Model 3 на старо обаче остава качеството на сглобката при по-ранните американски версии, скъпите застраховки и софтуерните бъгове по централния дисплей.

Третият най-търсен електрически модел на пазара втора ръка е бюджетният мъник Renault Zoe, сочен от независими европейски доклади като един от моделите с най-малко фабрични дефекти.

Цената му започва от около 9000 евро за по-старите модификации, което

го прави идеален за градска среда,

а единственият по-сериозен дефект, за който купувачите трябва да внимават, е състоянието на бордовото зарядно устройство, както и капацитетът на по-малките 22 kWh или 41 kWh батерии.

Renault Zoe е предпочитан сред градските автомобили на ток.

Не може да се пренебрегне и нарастващият интерес към китайските електрически модели.

Официално представените брандове от Китай в България вече надхвърлят 20, като марки като BYD, MG, Dongfeng, GWM и Leapmotor бързо намират място и на вторичния пазар. Българските потребители са привлечени от изключително богатото фабрично оборудване, модерния дизайн и по-ниските цени спрямо европейските аналози в същия клас.

Търговците обаче отчитат, че при китайските електромобили

купувачите на старо все още проявяват предпазливост,

продиктувана от непредвидимата остатъчна стойност след няколко години, както и от все още развиващите се сервизни мрежи и достъп до резервни части.

Тъй като батерията е най-скъпият компонент в един електромобил (до 50% от стойността му), експертите съветват купувачите да прилагат специфични стъпки за проверка на нейното здраве (State of Health - SoH) преди сключване на сделка.

Задължително е използването на OBD2 диагностика чрез мобилни приложения – за Hyundai Kona се ползва Soul EV Spy, за да се следи напрежението на клетките. За Renault Zoe приложението CanZE дава пълна справка за капацитета и броя бързи зареждания, а при Tesla Model 3 най-надеждна е активацията на вградения 24-часов Battery Health Test през Service Mode менюто.

Пробното шофиране трябва да бъде поне 20-30 км,

като се следи за аномалии и внезапни сривове в процентите на заряда на таблото, които издават увредена клетка на батерията.

Като най-сигурна алтернатива на българския пазар вече се налагат и независимите лабораторни сертификати (като австрийския тест Aviloo), които се извършват в специализирани сервизи и дават пълна гаранция за остатъчния капацитет на батерията.