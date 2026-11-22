От 1 януари вкарването на ток в батериите ще е възможно и с банкова карта

Дълги години притежанието на електромобил в Европа и България вървеше ръка за ръка с едно предизвикателство с инсталирането в телефона на безброй приложения.

Всеки, който е карал електромобил, се е сблъсквал с подобен сценарий: пристигате на зарядна станция с нисък процент на батерията, бързате да заредите, но откривате, че тя се управлява от нов оператор.

Следва изнервящо сваляне на поредното мобилно приложение на паркинга, въвеждане на лични данни, прикачване на банкови карти, а понякога и задължително предварително зареждане на виртуален портфейл с фиксирана сума.

В най-лошия случай се сблъсквате с липса на добър мобилен интернет на мястото или забиващ софтуер, което превръща едно уж 20-минутно спиране за ток в технологична битка и много ядове.

Още по-сложна става ситуацията, когато пътувате в чужбина, най-вече в страни извън Европейския съюз

Ако тръгнете от София до Истанбул например, ще установите, че половината приложения на комшиите не работят с български банкови карти и дори изискват да се попълни турски адрес. Това често прави пътуването с електромобил, особено с по-малка батерия, в истински кошмар и непрекъснато пресмятане дали колата ще стигне до някоя станция, която е на фирма с приложение, което може да се регистрира с българска банкова карта.

А повече от станциите са и извън магистралата, в затънтени селища, където пък много от тях не работят. В Турция това най-вероятно ще остане така още известно време, но в страните от ЕС от 1 януари идва истинското облекчение за притежателите на електрически коли.

Правилата в сектора на електромобилността, заложени в европейския Регламент за инфраструктурата за алтернативни горива (AFIR), се променят. С настъпването на новата година абсолютно всички съществуващи бързи зарядни станции с мощност от 50 kW нагоре, разположени по основните пътни артерии,

са задължени да предлагат възможност за директно плащане

с дебитна или кредитна карта чрез физически терминал или безконтактно устройство.

Това правило най-накрая уеднаквява зареждането на ток с традиционното зареждане на бензин или дизел. Идеята на европейските регулатори е да се премахнат изкуствените бариери пред масовия потребител.

За да бъде един електромобил практичен, той трябва да може да се зарежда навсякъде, без шофьорът да бъде обвързан с договори, абонаменти или специфични дигитални приложения.

От 1 януари процесът става максимално опростен: спирате, включвате кабела, доближавате банковата си карта, телефона или смартчасовника си до терминала и потегляте, когато батерията е заредена. Без регистрации, без споделяне на лични данни и без излишно губене на време.

Устройството трябва да е подобно на банкомат.

Новото изискване коренно променя правилата на играта и за самите оператори на зарядни мрежи, които до момента разчитаха на своите приложения, за да задържат клиентите си и да събират ценна маркетингова информация. Самите приложения на операторите ще продължат да съществуват и който иска, ще продължи да ги използва, като най-вероятно ако пълните батерията през тяхното приложение, а не през карта ще получавате някаква отстъпка - както е при бензиностанциите на големите вериги сега.

По-малките и по-бавни зарядни станции (под 50 kW), които често се намират в градска среда или на паркинги, също са обхванати от вълната на модернизация. При тях физическият терминал не е задължителен, но те трябва да предоставят ясен QR код за директно дигитално плащане без регистрация.

Досега

потребителите често бяха подвеждани от скрити такси

за стартиране на сесията, различни тарифи за киловатчас според вида на абонамента или такси за престой, които стават ясни едва след получаването на електронната фактура. Сега операторите са длъжни да показват ясна, точна и лесно четима цена за единица енергия директно на екрана на станцията преди започване на зареждането точно както виждаме цените на горивата по традиционните бензиностанции.

С въвеждането на задължителните картови плащания от 1 януари преходът към електрически коли ще се ускори, защото зареждането ще е като на бензиностанция.