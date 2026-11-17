Tesla обяви инвестиция от 3 милиарда евро в разширяването на фабриката си край Берлин. Роботаксито Tesla Cybercab с автономна система ниво 4 (от 5) ще се произвежда там от 2029 г. Производството на батерийни клетки също ще бъде разширено, като строителните работи са планирани да започнат през 2027 г.

Компанията на милиардера Илон Мъск планира да построи ново производствено хале и няколко спомагателни сгради в рамките на фабричния комплекс. Планирана е и допълнителна пречиствателна станция за отпадъчни води.

Новото хале би трябвало да произвежда до един милион модела Cybercab годишно, което е изключително амбициозна целза такси без волан и педали, предназначено за превоз на пътници без шофьор. Преди няколко дни Tesla Cybercab бе пуснато за продажба в САЩ за 29 900 долара с пояснението, че засега возилото може да се използва само в Остин и то в половината от пътната мрежа на града.

Развитието на производството е съпроводено и с увеличаване на броя на служителите. След като броят им намаля до 11 000, в момента те отново са 12 600. Все още трябва да бъдат наети 1500 работници в производството на батерии, а няколкостотин допълнителни експерти ще са необходими за подготовката и изграждането на ново хале за производство на роботизирани автомобили. Дългосрочните нужди от служители в новото производствено съоръжение все още не са точно определени, пише Electrive.