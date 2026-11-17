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След София и Белград „Трейс“ прави следваща стратегическа стъпка в развитието на портфолиото си във високото строителство – с нов проект в гръцката столица. Компанията постави началото на изграждането на жилищна сграда от ново поколение – проект „SERENIA“, разположен в гръцката Ривиера- Глифада

Луксозната жилищна сграда „SERENIA“ е с разгъната застроена площ от 7 850 кв. м. Проектирана като съвременен дом от най-висок клас, тя съчетава изискана архитектурна естетика, функционалност, безкомпромисен комфорт и устойчиви решения. Концепцията залага на създаването на ексклузивна жилищна среда, в която всеки детайл допринася за усещането за престиж, хармония и качество на живот.

Сградата включва общо 17 жилища, сред които два триетажни триплекса със собствени стълбища, асансьори и басейни, както и 9 мезонета. Три от мезонетите са разположени на последния етаж и разполагат също със собствени асансьори и басейни, осигуряващи допълнително усещане за уединение и ексклузивност.

3D визуализация на жилищна сграда “ Серения”

Предвидени са общо 29 паркоместа – 6 на партерното ниво и 23 на подземно ниво -1. Изисканият архитектурен облик се подчертава и с озеленени пространства на партера и покрива. Ще бъде изградена покривна фотоволтаична система с 9 панела, в подкрепа на енергийната ефективност и устойчивото управление на сградата.

Проектът „Serenia“ е всичко, което съвременният, модерен човек определя като среда за живот с високо качество, собствен стил и изтънченост.

Десислава Любенова, председател на УС на “ Трейс Груп Холд” АД изпълнява ритуала по освещаване на проекта

Изборът на Глифада не е случаен. Това космополитно и престижно крайбрежно средище на Атина е известно със своята оживена атмосфера, бутикови магазини и живописни плажове, което го превръща в предпочитана дестинация за хора, търсещи съчетание от спокойствие, изискан начин на живот и нотка лукс.

Сградата се намира на пешеходно разстояние от плажа и в непосредствена близост до оживените улици с изискани ресторанти, магазини, места за социални контакти и развлечения.

С реализацията на проект „Serenia“ в Атина „Трейс“ продължава развитието на своето международно присъствие и затвърждава амбицията си да прилага своя строителен опит и експертиза на нови пазари.

Първата копка поставя началото на проект, който обединява съвременна архитектура, висок стандарт и внимание към детайла – в една от най-желаните локации на гръцката столица.