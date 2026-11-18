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Първият изцяло електрически модел на британската луксозна марка Bentley - Torcal, предизвика неочакван бум от поръчки. Интересът от страна на клиентите е толкова голям, че времето за доставка на автомобила вече достига две години.

Този успех вероятно е изненадал дори ръководството в централата на компанията в Крю. В Bentley не криеха резервите си към пълната електрификация, а самият проект Torcal претърпя редица отлагания.

Кросоувърът е изграден върху електрическата архитектура Premium Platform Electric (PPE), която споделя с новия Porsche Cayenne Electric.

Според главния изпълнителен директор на Bentley - Франк-Стефен Уолизер, огромният интерес не е чак толкова изненадващ, въпреки скептицизма на критиците относно това дали богатите купувачи искат електромобили.

"Това си е истинско Bentley. Да, задвижването е електрическо, но виждаме, че хората реагират изключително положително. Те имат доверие както в технологията, така и в самата марка", коментира Уолизер.

Въпреки че Torcal се позиционира като най-достъпния модел в гамата на британския производител, изпълнителният директор е категоричен, че по-ниската стартова цена не е основната причина за успеха.

Оказва се, че почти никой не поръчва базовото ниво. По-голямата част от клиентите директно се насочват към по-мощната версия Torcal S, чиято стартова цена е 252 000 паунда. Купувачите продължават да харчат сериозни суми за допълнителни екстри.

"Виждаме конфигурирани автомобили, чиято цена надхвърля 300 000 паунда (около 360 000 евро)", разкрива Уолизер. По думите му желанието на клиентите за индивидуализация при електрическия модел по нищо не отстъпва на това при класическите модели на марката с двигатели с вътрешно горене.