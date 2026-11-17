Вицепремиерът Александър Пулев: България привлича все повече чуждестранни инвестиции и повишава доверието на международните партньори

Американската компания SpaceX е заявила инвестиционен интерес България да се превърне в техен комуникационен център за региона. Представители компанията, които са на посещение у нас, проведоха среща с вицепремиера Александър Пулев. Сред основните теми били изграждането на инфраструктура за сателитни комуникации чрез наземни станции, необходимите съоръжения за поддържане на системата Starlink, както и възможностите за развитие на центрове за данни и изчислителна инфраструктура.

Това съобщават от Министерството на икономиката. Пулев се е срещнал и временно управляващия Посолството на САЩ в България Мартин Макдауъл, Американската търговска камара и представители на компаниите, участвали в бизнес делегацията, водена от вицепремиера във Вашингтон през октомври. Основен акцент в срещата беше обратната връзка от българския бизнес след проведената мисия и необходимите следващи стъпки за превръщането на установените контакти в реални инвестиционни проекти и дългосрочни партньорства.

„Именно тук досега е допускан пропуск като администрация. Отива се на място, провеждат се поредица от добри срещи, но след това липсва последваща работа. Искам да променим това с вашето активно участие", заяви министър Пулев.

По неговите думи преките чуждестранни инвестиции у нас са достигнали 3,83 млрд. евро за първите осем месеца на 2026 г. „Това е ръст от 100,5% спрямо същия период на миналата година и близо два пъти повече привлечен чуждестранен капитал. Отчитаме и 65% ръст на одобрените международни инвестиции чрез механизма за скрининг спрямо съответния период на миналата година", допълни Пулев.

„Това са ясни сигнали, че усилията ни за по-предвидима бизнес среда и активна инвестиционна политика дават резултат", категоричен бе той.

По време на срещата вицепремиерът подчерта, че целта й е да чуе конкретните потребности на компаниите и да осигури необходимото съдействие в следващите разговори и преговори.

„За първи път имаме възможност да направим тази последваща стъпка по толкова конкретен начин, да обсъдим проектите и да активираме необходимата институционална подкрепа. Не искаме да допускаме практиката да организираме успешни посещения и срещи, след които да няма последващи действия", посочи вицепремиерът.

Той припомни резултатите от посещението във Вашингтон, в което участваха 30 представители на 20 български компании, организирани от Американската търговска камара, от високотехнологичния и отбранителен сектор. Проведени бяха над 110 двустранни бизнес срещи. В рамките на официалната програма бяха осъществени и разговори с представители на Държавния департамент, Националния икономически съвет към Белия дом, както и 15 отделни разговора с водещи компании от отбранителния сектор.

Министър Пулев заяви готовността на държавата да подкрепя инвестиционните намерения чрез ускорена административна подкрепа, институционална координация и приложимите финансови инструменти на Българската банка за развитие и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България".

„Налице е политическа воля за активно взаимодействие. Очакваме от бизнеса конкретни предложения и обратна връзка за това от каква подкрепа има нужда. Ние сме тук, за да ви помогнем", допълни вицепремиерът.

Временно управляващият Посолството на САЩ в България Мартин Макдауъл също подчерта значението на последващата работа и надграждането на постигнатото по време на бизнес мисията.

„Целта ни е да насърчим повече американски компании да инвестират в България, както и да създаваме и улесняваме възможностите за бизнес и партньорства за всички вас в Съединените щати", допълни Мартин Макдауъл.



