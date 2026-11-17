„Празният чек" за 1 млрд. евро, за койт ни обвинява опозицията, всъщност е пълен с проекти. Най-важният и най-скорошният от тях е започващото разширение на първите 9 километра от западната дъга на Софийския околовръстен път, отчужденията за който са почти приключили и ние трябва да поемем ангажимент за започване на изграждането. Това каза регионалният министър Иван Шишков пред журналисти часове след като депутатът от ДБ Мартин Димитров заяви, че в бюджета за 2027 г. имало „празен чек за МРРБ на стойност 1 млрд. евро".

„Няма мотиви, няма думичка защо това се случва. Това е да харчиш като луд с картечница. Това е най-скандалният празен чек. Управляващите трябва незабавно да дадат обяснение за какво са тези пари", категоричен беше Димитров.

В края на май 2026 г. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) постанови решение, с което даде зелена светлина на проекта за западната дъга без нужда от допълнителна оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС). Впоследствие започнаха отчуждителните процедури, които по думите на арх. Шишков са напреднали, и едновременно с това – техническото проектиране. По план строителните дейности трябва да стартират именно през 2027 г.

Другият обект, посочен от министър Шишков, е довършването на околвръстния път на Пловдив, както и множество основни ремонти на пътища из цялата страна.