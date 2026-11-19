Безплатна оценка, ясни условия и съдействие през целия процес на продажба

Ако притежавате земеделска земя и обмисляте да я продадете, сигурно искате да знаете колко може да получите, какви документи са Ви необходими и как да преминете през сделката без излишни затруднения. „Агрион” Ви помага да направите тази стъпка по-лесно, с ясна информация и подкрепа от екип, който познава пазара на земеделски земи.

Повече от 10 години компанията работи със собственици на земеделски имоти, като им помага да се ориентират в процеса на продажба.

Първата стъпка е безплатната оценка на Вашата земя. Тя Ви дава отправна точка, за да прецените възможностите си и да обсъдите условията за продажба.

Когато решите да продължите, екипът на „Агрион” ще Ви насочи към необходимите документи и следващите стъпки. Така ще знаете какво предстои и към кого да се обърнете, без да се налага сами да търсите отговор на всеки въпрос.

Земята Ви е съсобствена? Има решение и за Вашия дял

Доста често земеделската земя остава в наследство на няколко души. Всеки от тях притежава идеална част от имота и невинаги всички са готови да продават едновременно.

Ако сте в такава ситуация, не е необходимо предварително да се отказвате от намерението си. При спазване на законовите изисквания разполагате с възможност да продадете своя дял, като се съобразите с правата на останалите съсобственици.

„Агрион” разглежда и такива случаи. Екипът ще Ви информира какви са възможностите за покупка на идеалната Ви част и какви действия са необходими според конкретната ситуация. Така ще знаете как да продължите, дори когато притежавате имот в съсобственост с още няколко души.

Какви документи са Ви необходими?

Документите зависят от начина, по който сте придобили земята. Собствеността се удостоверява например с нотариален акт за покупко-продажба, дарение или замяна, решение за възстановяване на правото на собственост върху земеделска земя или договор за доброволна делба, съответно влязло в сила съдебно решение за делба.

Ако имотът е наследствен, ще Ви трябва и удостоверение за наследници. За сделката се подготвят също скица и данъчна оценка, както и други документи според особеностите на собствеността върху имота.

Добре е да проверите и сроковете на вече издадените документи. Скицата от общинската служба по земеделие е валидна шест месеца от издаването или презаверката ѝ. Издадените от кадастъра скици са валидни до настъпване на изменение в данните за имота, за който е издадена скицата. Данъчната оценка по правило важи за календарната година, за която е издадена, при спазване на приложимите изключения.

Не е необходимо да се ориентирате сами във всички тези изисквания. Като клиент на „Агрион” получавате съдействие при подготовката на документацията и насоки за стъпките до сключването на сделката.

Земята Ви е отдадена под аренда или под наем? Проверете договора

Ако имотът Ви се обработва от арендатор, преди продажбата прегледайте договора и допълнителните споразумения към него. Обърнете внимание на срока, условията за продължаване или прекратяване и размера на арендното плащане.

Законът за арендата в земеделието предвижда минимален срок от пет стопански години. Договорите за наем на земеделска земя може да са за една стопанска година, но може и да са дългосрочни. Затова е важно да знаете кога договорът е влязъл в сила, кога изтича и дали е продължен или подновен.

Продажбата на земята сама по себе си не прекратява действащия договор за аренда. Тази подробност има значение при подготовката на сделката и обсъждането на условията. Ако не сте сигурни какво предвижда Вашият договор, прегледайте клаузите му, преди да предприемете следващата стъпка. „Агрион” може да ви съдейства и при този тип казуси, като ви консултира и разясни правата и задълженията по конкретните наемни и аренди договори.

Колко струва Вашата земя днес?

Всеки земеделски имот има своите особености. Местоположението, характеристиките на парцела и пазарните условия влияят върху стойността му. Средните цени в съответното землище дават ориентир, но не определят непременно цената на конкретния имот.

„Агрион” прилага специално разработен алгоритъм за индивидуална оценка на земеделската земя. Така получавате по-добра представа за стойността на собствеността си и основа за разговор относно цената и условията за продажба.

Оценката е безплатна и Ви дава възможност да обмислите решението си, преди да предприемете следващата стъпка.

Започнете с безплатна оценка от „Агрион”

Продажбата на земеделска земя не е нужно да бъде изпълнена с неизвестни. С подходящия купувач ще разполагате с информация за стойността на имота, яснота за необходимите документи и съдействие при организирането на сделката.

„Агрион” Ви помага да преминете през този процес с повече увереност – от първоначалната оценка до подготовката на документите и договарянето на условията.

Заявете безплатна оценка чрез онлайн формата за продажба, разгледайте списъка с необходимите документи или се свържете с екипа на безплатния телефон 0800 111 66.

С „Агрион” земята Ви е в добри ръце.