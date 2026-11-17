Германското федерално правителство възнамерява да номинира Маркус Брунермайер от Принстънския университет за следващ главен икономист на Европейската централна банка, съобщиха за POLITICO двама представители на Министерството на финансите.

Кабинетът в Берлин ще вземе решение относно номинацията в сряда, след като по информация на медиите министърът на финансите Ларс Клингбайл е препоръчал Брунермайер на канцлера Фридрих Мерц.

Позицията на главен икономист е една от трите висши длъжности, които европейските правителства се стремят да запълнят до края на годината. Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард напуска поста си през февруари, а настоящият представител на Германия в Изпълнителния съвет – Изабел Шнабел – ще се оттегли, за да се присъедини към Международния валутен фонд в началото на 2027 г. Мандатът на сегашния главен икономист на ЕЦБ Филип Лейн също изтича през май

В понеделник изданието Berlin Playbook на POLITICO съобщи, че Берлин е все по-склонен да се постигне споразумение, според което испанецът Пабло Ернандес де Кос да наследи Лагард на поста председател. Основният му съперник, Клаас Нот, се готви да се оттегли от надпреварата, съобщи нидерландският вестник Volkskrant. Нот, който е бил начело на Нидерландската централна банка и на Съвета за финансова стабилност, не отговори незабавно на запитването на POLITICO за коментар.

„Брунермайер е изключителен икономист, който в момента преподава в Принстън", заяви един от служителите, пожелали анонимност, за да обсъдят въпроса преди официалното оповестяване. „Следователно, от професионална гледна точка, той би бил отличен избор."

Главен икономист обикновено е един от най-влиятелните служители на ЕЦБ, отговорен за структурирането и ръководенето на дискусиите в Управителния съвет относно определянето на лихвените проценти. Брунермайер би бил третият германец, заемал този пост от създаването на ЕЦБ насам – след Отмар Исинг и Юрген Старк.

57-годишният Брунермайер е родом от Бавария и се ползва с високо уважение сред управляващата коалиция в Берлин, която включва Християндемократите на Фридрих Мерц и Социалдемократите. Миналата година той беше гост на изнесено заседание на правителството в Берлин, където, по думите на присъстващи, е направил силно впечатление с презентация за икономическата устойчивост.