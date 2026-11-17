До Нова година трябва да внесем законопроекта за кооперирането на земеделците, каза депутатът от "Прогресивна България"

"Виждахме как в Комисията по бюджет и финанси колегите от опозицията идваха подготвени. Тоест те знаят какво ще излезе от министерството още преди министърът да си сложи подписа. Това съм го наблюдавал и в Министерството на земеделието", заяви в "Лице в лице" по bTV депутатът от "Прогресивна България" Тодор Джиков.

Той коментира критиките на Антон Кутев за комуникацията между кабинета и депутатите от мнозинството. Според Джиков част от служителите в министерствата са назначени, когато днешната опозиция е била на власт. "Това поражда притеснения дали няма да саботират управлението, дали няма да подхвърлят кора от диня", каза той.

"Не мога да сложа всички министерства под един знаменател. Ние изискваме сериозна подготовка от министерствата, всяко едно предложение да бъде коментирано предварително", отговори Джиков на въпрос защо депутатите от мнозинството не са били информирани за предложенията за втория пенсионен стълб. В Министерството на околната среда и водите например вече обсъждат с депутатите проектобюджета и предстоящите промени в Закона за водите, посочи той.

Според Джиков през последните 7-8 години доверието в парламента е било ниско, защото депутатите са били сведени до "натискачи на копчета". Затова вероятно Кутев е решил "да светне лампата", смята той. "Радвам се, че кораба го управлява Радев сега. Той наистина показа, че в една парламентарна република парламентът е на първо място".

"Това е възможно най-социалният бюджет предвид ситуацията, в която приехме управлението", каза Джиков за бюджета за 2027 г. Според него свръхдефицитът ограничава възможността "да раздаваме пари на калпак", а правителството трябва да възстанови публичните финанси и доверието на партньорите си.

Джиков влезе и в повече подробности за заложените в бюджета стойности. За социално подпомагане кабинетът предвижда с 245,3 млн. евро повече. В мотивите към бюджета са разчетени допълнителни 79,4 млн. евро за целевата помощ за отопление. От 1 юли е предвидено и осъвременяване на пенсиите.

Предложението е еднократната помощ при бременност да нарасне с 43,5%, помощта при раждане на първо дете - с 56,5%, а месечните детски добавки - с 18,5%. Майчинството през втората година се предвижда да се увеличи от 398 на 450 евро. Данъчното облекчение за деца ще нарасне с 63%, а месечната помощ за дете с увреждане ще достига 704 евро.

За възнагражденията на лекарите специализанти са заложени допълнителни 30 млн. евро, а за изграждането на Националната детска болница - 50 млн. евро. Проектът предвижда ръст от 7,5% на учителските заплати, 20% на ученическите стипендии и 12,6% на докторантските.

За строителство и ремонти на общежития, детски градини, ясли и училища са предвидени 45 млн. евро, а за физкултурни салони и спортни площадки - 22,8 млн. евро. Още 10 млн. евро трябва да отидат за професионално техническо образование и допълнителни 62,1 млн. евро за наука и приложни изследвания.

По повод обвинението на опозицията, че регионалният министър Иван Шишков получава "празен чек" за строителство, Джиков припомни спора за бюджета за 2026 г. "Асен Василев ни обвиняваше, че имаме 1 млрд. за кафета и тоалетна хартия, а този милиард беше разпределен за транспорт, за земеделци", каза той. По негова оценка само околовръстният път на София ще струва над 1 млрд. евро. "Ще се радвам за тези разходи действително да имаме поне 2 млрд., защото и софиянци, и пловдивчани заслужават добър път".

На въпрос как държавата ще компенсира поскъпването на живота Джиков заяви, че България не е преживявала толкова мащабна икономическа и демографска криза от Втората световна война насам. Той свърза енергийната криза с войната в Украйна, а проблемите с горивата - с войната в Иран и затрудненото корабоплаване през Ормузкия проток, което оскъпява превоза и застраховките. "Тези 2 млрд. са буферът, за да не премине икономическата криза в социална", каза депутатът.

Джиков разказа и за собствения си опит в преговорите на земеделските производители с търговските вериги, в които участва от 2001 г. Поводът е санкцията от близо 76 млн. евро, която КЗК наложи на "Кауфланд" за нелоялни търговски практики спрямо доставчици.

"Не преговаряхме, защото нямаше държава. Тези вериги държат 80% от пазара. С риск да си изхвърлим продукцията, ние продавахме под себестойността", каза той. По думите му още при сключването на договор от производителя се искало да отстъпи 1,5% от общия обем за реклама и маркетинг. Следвали допълнителни удръжки за печатане на брошури и искания за отстъпки при промоции.

Цената са платили "производителите, които фалираха", и потребителите, каза Джиков. Той посочи надценки от порядъка на 100-150% и се позова на доклад на КЗК. По думите му България е загубила 230 хил. земеделски стопани. "Това са хората, които работеха на загуба и се отказаха", заяви той.

"Големите вериги не са ударени. Това, че са големи, не означава, че не трябва да спазват законите", каза още Джиков. Според него българските производители имат нужда преди всичко от пазар. "Когато нямаме пазар, няма смисъл да произвеждаш".

До Нова година законопроектът за кооперирането на земеделските производители трябва да бъде внесен в парламента, съобщи депутатът. С правителството се обсъжда и подкрепа чрез Българската банка за развитие.

Джиков допусна промяна в Закона за ДДС, ако се докаже необходимостта от нея. Той даде за пример германските производители, които под натиска на пазара са се обединили. "Хората се кооперират в години на трудности. Ние сме в такова време".