10 млн. евро ще получат авиокомпании и туроператори, които водят чужди туристи, но с ангажимент да допълнят още толкова

С 10 млн. евро повече са предвидени за национална реклама в бюджета за 2027 г. в сравнение с приблизително десетте милиона евро за настоящата година. Заедно с целевите средства от 4,5 млн. евро за участие в международни изложения сумата става приблизително 25 млн. евро - най-голямата за популяризиране на българския туризъм досега. Това съобщиха двамата заместници на туристическия министър Илин Димитров - Мариела Модева и Георги Тодоров, по време на форум на Националния борд по туризъм, посветен на визията, комуникациите и рекламата като фактори за устойчив растеж.

Допълнителните 10 млн. евро обаче

ще се разпределят по нов механизъм,

който се очаква скоро да бъде обсъден в националния съвет по туризъм. Идеята на Илин Димитров е рекламата да бъде обвързана с транспортната свързаност. Средствата ще се разпределят чрез договори за съвместен маркетинг с авиопревозвачи и водещи международни туроператори, които оперират на българския пазар. Финансирането ще бъде директно обвързано с разкриването на нови маршрути и увеличаването на честотата на полетите, като крайната цел е чуждите туристи най-малкото да се удвоят през 2027-а в сравнение с тази година. Обсъжда се и самите получатели на средствата да вложат поне още толкова за разширяването на рекламата.

Паралелно с това се подготвя и реформа на туристическия данък, съобщиха зам.-министрите. Чрез нея най-малко 50% от местните приходи от данъка ще трябва задължително да се насочват към реклама и свързаност на съответната община при публичен контрол.

Заместник-председателят на Националния борд по туризъм Мартин Захариев също акцентира върху новия ресурс от 10 млн. евро, като отбеляза, че той е предвиден за първи път. Според него увеличението на средствата трябва да бъде съпроводено с ясни показатели за ефективност, които да покажат какъв резултат носят инвестициите и да обосноват запазването на това финансиране и през 2028 г.

Той

призова и за драстично увеличение на туристическия данък

- между 3 и 5 пъти. По думите му в България ставките в отделните общини сега са между 0,10 и 1,53 евро на турист на вечер, докато в конкурентни европейски дестинации започват от около 3-4 евро.

В момента България като държава участва в около 20-25 международни изложения годишно, затова ресурсът ще се концентрира занапред само върху най-ефективните и имиджово значими форуми, като участието ще се обвързва с рекламата и контактите преди и след изложението, за да има продължаващ резултат, каза Модева.

Повечето участници във форума приветстваха идеите, тъй като по всеобщо мнение възможностите за растеж на вътрешния туризъм не са особено големи. “Те са ограничени от демографските тенденции и покупателната способност на населението. По-голям потенциал има привличането на чуждестранни посетители, което зависи в значителна степен от въздушната свързаност”, посочи Захариев и отбеляза като положителен сигнал очакваното увеличение с 30% на полетите от Германия до Бургас и Варна през летния сезон на 2027 г.