В някои участъци ще слагат маркировка за мъгла

През 2027 г. започва разширението на първите 9 километра от западната дъга на софийския околовръстен път - от мястото, на което магистрала “Струма” влиза в столицата при жк “Люлин” в посока към булевард “Цар Борис Трети”. Това, както и продължаващото изграждане на околовръстното на Пловдив и множеството основни ремонти на пътища из страната, са причината за допълнителните 1 млрд. евро в разходната част на бюджета на МРРБ за догодина, обясни регионалният министър Иван Шишков. Коментарът му бе по повод въпрос на опозицията за харченето на тези средства.

В края на май 2026 г. екоминистерството пусна без забележки проекта, а през септември МРРБ одобри подробния устройствен план и започна отчужденията. По план строителството трябва да започне именно през 2027 г., обясни Шишков.

Същата ситуация се получи и при утвърждаването на проекта за бюджет за 2026 г. на кабинета “Желязков”, който така и не бе приет от парламента заради протестите и подаването на оставката на кабинета. В него също бяха предвидени 1 млрд. евро за нов проект, за който по-късно се оказа, че е именно разширяването на последните два участъка от околовръстното на столицата. От него засега няма проект само за частта между булеварда и “Бояна”.

Шишков съобщи още, че се обмисля на определени участъци от пътищата у нас да се постави специална маркировка за мъгла. Става дума за пасивна система за ориентиране и определяне на безопасна скорост чрез нанесени върху асфалта кръгове през определена дистанция, най-често 30, 40 или 50 метра, с предупредителни и обяснителни знаци преди тях. Правилото е шофоьорът да брои колко от тези маркери вижда едновременно пред себе си. Ако вижда само една такава точка, значи видимостта е под 30 метра и той трябва да кара с 40 км в час. Ако вижда две точки, значи видимостта е 60 метра и може да кара с 60 км в час. Освен това маркерите, които са светлоотражателни, служат и за визуална ориентация за безопасна дистанция. Правилото е водачът да вижда поне два такива маркера пред себе си.