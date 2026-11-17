Общини и граждански организации могат да кандидатстват до 15 декември

Общо 270 000 евро ще бъдат отпуснати за местни проекти в райони с хроничен недостиг или лошо качество на водата. Средствата са по третото и последно издание на програма „Капка по капка" на фондация BCause и JTI, осъществявана в партньорство с Българската асоциация по водите и Националното сдружение на общините.

За общини и кметства са предвидени общо 150 000 евро, като помощта за един проект е до 20 000 евро. Други 120 000 евро са за проекти на неправителствени организации с максимално финансиране от 14 000 евро. Не се изисква собствено съфинансиране.

Парите могат да се използват за ремонт на водопроводи, възстановяване и изграждане на обществени чешми, проучвания и сондажи, включване на нови водоизточници и технологии за следене и пестене на водата. Приоритет ще имат добре подготвени предложения от населени места с воден режим, проблеми с водоподаването или качеството на водата.

Сред вече подкрепените проекти е подмяната на 800 метра стар водопровод в Равногор, към който са свързани 14 семейства. В Лесковец, община Берковица, са поставени нов помпен агрегат и система за дистанционно управление. Доброволци възстановяват и 18 чешми в селата на Деветашкото плато. По данни на организаторите досегашните инициативи са подобрили достъпа до вода за над 250 000 души.

Крайният срок за кандидатстване е 15 декември 2026 г. Освен общини и кметства могат да участват читалища, НПО в обществена полза и местни граждански групи. За гражданските групи договорът се сключва с регистрирана организация в обществена полза или читалище.

Онлайн информационни срещи ще има на 19 ноември от 15 ч. за неправителствения сектор и на 20 ноември от 10,30 ч. за общини и кметства. Условията и документите са публикувани на сайта на програмата. Предвижда се одобрените проекти да бъдат обявени на 20 януари 2027 г.