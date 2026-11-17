Няколко часа управляващи и опозиция спориха дали държавните финанси за 2027 г. ни водят към катастрофа или пред нас е най-социалния бюджет

Лидерът на ПП Асен Василев дойде с празна кошница с „Грижа", а Здравко Марков от ПБ пък сложи пред себе си книгата „Как държавите фалират"

Близо 9 часа трябваха на бюджетната комисия , за да изпрати към пленарна зала три бюджета- на НЗОК, на ДОО и „големия" на държавата. Опозицията още преди началото на заседанието даде ясен знак, че няма да даде подкрепа защото това е бюджет на катастрофата.

Управляващите пък се организираха около тезата, че това е най-социалния бюджет от години насам.

За спора, лидерът на ПП Асен Василев се появи със синя вратовръзка на пера и постави пред себе си празна кошница с надпис „Грижа". Така той иронизира политиката по доходите, заложена в бюджета от която ще обеднеем, а икономиката ще влезе в рецесия.

Депутатът Здравко Марков пък седеше усмихнат, поставил пред себе си книгата „Как държавите фалират".

"Най-голямата реформа, която аз виждам дотук, е това, че г-н Здравко Марков е донесъл книгата "Как държавите фалират" на Рей Далио. Поздравявам го за това и призовавам всички депутати от "Прогресивна България" да я прочетат, за да си направят изводи за този бюджет", посочи към него Владислав Панев от ДБ.

На което Марков отвърна, че донесъл книгата, за да я подари на Асен Василев и да се види "кой пусна публичните финанси по шейната" с дефицити, автоматизми за доходите и икономика на потреблението. По време на дебатите, Марков сложи книгата в празната кошница пред Василев.

"Когато аз бях финансов министър, кошницата беше пълна, доходите растяха по-бързо от инфлацията, а съотношението на дълга към БВП беше 24% и не мръдна. Ако си говорим за това кой изпразни кошницата на българските граждани, изпразнихте я вие. Догодина ще вземете два пъти повече дългове, отколкото в годините, в които аз съм управлявал. Дано напълните тази кошница с нещо, по-различно от това "Как държавите фалират", не остана длъжен Василев.

Финансовият министър Гълъб Донев обясни, че бюджетът предлага максимално възможното финансиране, като припомни, че България е в процедура по свръхдефицит, а на много държави, били в нея им се наложило да задържат или дори да свиват социални разходи.

Той определи бюджета като най-социалния от години насам и добави: „Най-големите разходи в него са за пенсии, социални плащания и заплати. Те много трудно могат да се намалят и трудно подлежат на консолидация и свиване".

По време на дебата страстите се нажежиха от Мартин Димитров от ДБ, според когото в бюджета имало „празен чек за 1 милиард евро. Те били в бюджета записани като „ ангажименти за разходи към бюджета на регионалното министерство". Асен Василев бързо сметка от къде се получава тази разлика и също настоя за отговор за какво ще бъдат използвани тези пари.

Едва към края на обсъждането, финансовият министър Гълъб Донев уточни, че „не става дума за средства, които ще бъдат похарчени, а за поемане на ангажименти за разходи чрез сключване на договори". Без да бъде записано, стана ясно, че 1,25 млрд. евро ще са нужни за околовръстния път на София между бул. България и магистрала Люлин.

Мартин Димитров попита още защо общинската инвестиционна програма за тази година е недофинансирана и означава ли това, че ще продължи да се изпълнява и догодина след като крайния срок за споразуменията е променен от 31 декември 2025 г. на 31 декември 2026 г. Министър Донев обясни, че поректите трябвало да се финансират по тазгодишния бюджет.

Бившият финансов министър от ГЕРБ Теменужка Петкова пък обвини управляващите, че правят това, за което критикуват тях от доста време- през бюджета на АПИ ще се поемат ангажименти за разходи, за които на този етап не е осигурено финансиране. Петкова обвини ПБ още и в това, че със заеми ще капитализират държавни дружества, като ББР и БЕХ. Както и че ще продължат да събират междинен дивидент от държавните дружества, въпреки че досега обвиняваха предишните управления.

Бившият финансов министър Владислав Горанов от ГЕРБ пък постави акцент върху огромния ръст на разходите- с 2.5 млрд. евро. А колегата му Красимир Вълчев обвини ПБ, че продължават с политиката на измамното богатство. "Тези и следващите бюджети ще подкопават потенциала за растеж. Политически ви е страх от по-рязка консолидация. Най-добрата социална политика би била да се пресече сегашната проинфлационна политика, които вие очевидно ще продължите да водите", бе категоричен той.

Финансовият министър Гълъб Донев защити проекта с аргумента, че той поставя начало на възстановяването на публичните финанси и подкрепя икономическия растеж, доходите и инвестициите в инфраструктура. Сред приоритетите са и подобряването на събираемостта на приходите и ограничаването на укриването на данъци и осигурителни вноски.

Членът на Фискалния съвет Любомир Дацов призова за необходимостта от внимателен подход към фискалната консолидация, като подчерта, че свиването на разходите е неизбежно, но начинът, по който се прави, е от съществено значение.

Критики дойдоха и от Националното сдружение на общините. Силвия Георгиева заяви, че организацията не е съгласна с предвидените параметри за местните власти. По думите ѝ за първи път са заложени нулеви стойности за два ключови трансфера – целевата субсидия за капиталови разходи и средствата за компенсиране на увеличението на минималната работна заплата в местните дейности.

С гласовете на управляващите,бюджетът бе приет на първо четене.

Правителството предлага бюджетен дефицит от 3.5% от БВП за 2027 г., като плановете са той постепенно да намалява през следващите години. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е 8.6 млрд. евро, а таванът на общия държавен дълг към края на 2027 г. е 44.4 млрд. евро.Макроикономическата прогноза, върху която е изготвен бюджетът, предвижда икономически растеж от 2.5% и средногодишна инфлация от 4%.Законопроектът предвижда и промени в данъчната политика. Сред предложенията са въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбата в размер на 33% за банки, застрахователи, определени търговски вериги, телекомуникационни компании, обменни бюра и дружества за бързи кредити. Предвижда се още нов режим за ваучерите за храна. Максималната им месечна стойност се увеличава до 200 евро, но се предвижда облагане на частта над 102.26 евро. Планирани са и промени в праговете за задължителна регистрация по ДДС, както и въвеждане на задължително електронно фактуриране от 2028 г. Основните ставки на ДДС, корпоративния данък и данъка върху доходите на физическите лица остават непроменени.