Пряко обвинение срещу лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев, че манипулира числата за повишение на данъците отправи вицепремиерът Атанас Пеканов в интервю за Нова телевизия. Повод бе сравнение на Асен Василев, че данъците се вдигат с 336 евро на човек, а социалните придобивки само с 46 евро. "290 евро отиват за гълъбарника", твърди Василев в свое интернет видео.

Асен Василев манипулира, категоричен бе Пеканов пред Нова телевизия. Той взема данъците, които се увеличават и ги разделя на всички, но те не се плащат от всички, обясни Пеканов. Той даде пример с писмо от асоциацията на фирмите, които имат батерии за съхранение с енергия, което "го взривило". В него от асоциацията възразяват, че им се въвежда данък от 5% върху приходите, който ще отива във фонда за сигурност на енергийната система. "Ама тези батерии са направени с парите на европейските данъкоплатци. Ако зависеше от мен, този данък щеше да е по-висок", заяви Пеканов. Данъкът върху батериите обаче по никакъв начин не може да влезе в сметка как всеки ще го плаща, категоричен бе той.

"Този бюджет едновремено намалява разходите, но и увеличава всички плащания към семействата, младите хора, младите лекари, пенсионерите, учителите", коментира Атанас Пеканов. Според него допълнителните 1 млрд. евро за МРРБ в бюджета са за конкретни проекти - околовръстното на София, околовръстното на Пловдив. "Но не е ясно дали и няколко милиона ще можем да изхарчим, защото тези проекти са много назад", каза Пеканов.

Според него прогнозите на ЕК за бюджетния дефицит на България са грешни, защото в тях липсват данни как и дали ще продължат да се замразяват заплатите на военни и полицаи през 2028 година, каква ще е минималната заплата и пр. "Това са неща, които ние ще решим догодина", обясни Пеканов.

"Правителството не води война с веригите. КЗК е независим орган и ние не сме им казвали нито да е голяма, нито да е малка глобата. КЗК работи по тази тема от две години", коментира вицепремиерът по повод рекордната глоба от 76 млн. евро, наложена на "Кауфланд".

"Не създаваме несигурност, ако спазваме законите. Веригата ще опита да бутне глобата в съда и това е тяхно право. Това не се прави, за да намалят те цените, а защото те не са действали правилно с доставчиците", добави той.