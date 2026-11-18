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„Енвидиа" (Nvidia) няма намерение да възстанови Дженсън Хуанг като главен изпълнителен директор, заяви председателят на борда на директорите Харви Джоунс. Той потвърди, че оставката на Хуанг е приета единодушно заради обвинения в поведение, несъвместимо с правилата и ценностите на компанията, посочи БТА.

Хуанг, един от основателите на технологичния гигант, напусна поста след разкрития за извънбрачни връзки, включително с китайската бизнесдама Алис Хуанг и две служителки на компанията. Според Ройтерс американските разузнавателни служби проверяват евентуалните връзки на бизнесдамата с китайското Министерство на държавната сигурност.

Новината не повлия негативно на инвеститорите. Акциите на „Енвидиа" поскъпнаха с над 3% в извънборсовата търговия след обявяването на силни тримесечни резултати.

Анализатори посочват, че основното предизвикателство пред компанията след напускането на Хуанг е не толкова намирането на клиенти за чиповете ѝ за изкуствен интелект, колкото изпълнението на дългосрочната ѝ стратегия.