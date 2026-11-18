Eurobank купува Първа инвестиционна банка за около 1 млрд. евро или 6.731 евро на акция.

По информация на 24 часа сделката за 65% от акциите на ПИБ ще приключи до средата на юни.

След сливането Пощенска банка ще може да се бори за лидерската позиция на пазара. Сега банката е на четвърто място по активи с около 12% дял, но с купуването на ПИБ ще получи още 8%.

Събирането на данните на двете банки дава 24,6 млрд. евро, което дори поставя Пощенска банка пред лидерите ДСК и ОББ, но при подобни сделки често се случва отлив на клиенти, отписване на активи и други операции, които отнемат от пазарния дял.

Сделката е за 650 млн. евро за 65% от капитала на ПИБ, притежавани от Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, но след това Eurobank ще отправи и задължително търгово предложение за изкупуване на дела на останалите акционери по минимум същата цена.

Цената на сделката е близо до рекордните 1,015 млрд. евро, които плати KBC, за да придобие Райфайзенбанк през 2022 г. Тогава обаче сделката беше обявена при 1.64 пъти капитала, докато сега покупката на ПИБ става при около 1 път счетоводната стойност.

През септември Минев и Мутафчиев продадоха банката си в Северна Македония. По информация на "Капитал" сделката ще включва и съпътстващия финансов бизнес на Минев и Мутафчиев - посредника "Първа финансова брокерска къща" и управляващото дружество "ПФБК асет мениджмънт". На по-ранен етап към ПИБ интерес са проявили и Unicredit, а почти преди финала - и Erste Bank.

Сделката ще изравни Пощенска банка с конкурентите си, които доминират в българската банкова система със сходен пазарен дял - ДСК (OTP Group), ОББ (KBC Group) и Уникредит Булбанк (Unicredit). Очаква се дори да ги изпревари леко, но това може да се промени в близките три месеца.

След финализирането на сделката на пазара ще останат само 15 банки и 6 клона на чужди институции, а четирите големи ще държат около 76%. Мястото в челната петорка се очаква да бъде заето от новата най-голяма банка с местен капитал - Централна кооперативна банка.

Още през 2001 г. към ПИБ имаше гръцки интерес от Piraeus, която тогава има и клон в България. По-късно ПИБ е пред сделка с Националната банка на Гърция, но тя се разпада в последния момент. Последно през 2024 г. имаше процедура, която беше стигнала близо до финал.

Първа инвестиционна банка е създадена през 1993 г., като още от основаването си тя е контролирана от настоящите ѝ основни акционери Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев.

Очаква се придобиването на ПИБ да увеличи печалбата на групата Eurobank с около 190 млн. евро.

Сделката подлежи на одобрение от ЕЦБ, както и на такова от българската Комисия за защита на конкуренцията. За прехвърлянето на небанковите дружества пък е нужно съгласието на Комисията за финансов надзор. Финализирането се очаква в първата половина на 2027 г. а юридическото сливане с Пощенска банка да е в края на годината.