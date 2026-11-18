Европейският съюз ще ускори разширяването и свързването на електроенергийните мрежи, за да намали регионалните ценови разлики и да улесни прехода към чиста енергия. Преговарящите от страните членки и Европейския парламент постигнаха споразумение за премахване на пречките пред развитието на инфраструктурата, посочи БТА.

Мерките предвиждат по-бързо одобрение на проекти за възобновяема енергия, електропреносни мрежи, съоръжения за съхранение и зарядни станции за електромобили. Целта е произведената от вятър и слънце електроенергия да достига по-лесно до районите, където е необходима, а системата да бъде по-устойчива на физически и кибератаки.

Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен посочи, че част от произведената електроенергия не може да бъде пренесена заради недостатъчния капацитет на мрежите. Като пример той открои затрудненията при прехвърлянето на ток от Дания към Германия.

Според Европейската комисия до 2040 г. ще са необходими над 1 трилион евро инвестиции за разширяване и модернизиране на електроенергийната инфраструктура. Споразумението предстои да бъде официално одобрено от Европейския парламент и страните членки.