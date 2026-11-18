До приключването на сделката Fibank ще продължи да функционира като самостоятелна кредитна институция. Fibank ще продължи обслужването на своите клиенти без каквато и да било промяна за тях, при същият изграден през годините висок стандарт на обслужване и внимание към всеки един клиент.

Това заявиха от ПИБ, след като стана ясно, че банката ще бъде купена от собственика на Пощенска банка. По информация на 24 часа сделката за 65% от акциите на ПИБ ще приключи до средата на юни.

След сливането Пощенска банка ще може да се бори за лидерската позиция на пазара. Сега банката е на четвърто място по активи с около 12% дял, но с купуването на ПИБ ще получи още 8%.

Ето и цялата официална позиция на ПИБ:

Eurobank S.A. придобива мажоритарен дял в Първа инвестиционна банка АД

Ръководството на Fibank (Първа инвестиционна банка) бе уведомено от мажоритарните акционери на банката – г-н Ивайло Мутафчиев и г-н Цеко Минев за сключването на предварително споразумение с Eurobank S.A. (Eurobank), Гърция, собственик на Пощенска банка в България, за продажбата на 64,33 % от текущия регистриран капитал на Fibank.

Сделката открива възможността за последващо обединение на Fibank и Пощенска банка, с което би се създала най-голямата банка в България по размер на активите и депозитите.

Обединението съчетава опита, експертизата и силните страни на двете финансови институции. То създава възможности за разширяване на продуктите и услугите, развитие на дигиталните решения и по-голям капацитет за финансиране на домакинствата и бизнеса в България.

„Създаването и развитието на Първа инвестиционна банка е повод за голяма гордост за нас. Доверието на клиентите, професионализмът и отдадеността на нашите служители ни помогнаха да превърнем банката в една от водещите финансови институции в България. Вярваме, че Eurobank е правилният дългосрочен партньор за следващия етап от нейното развитие. Обединението с Пощенска банка ще съчетае силните страни на двата екипа и ще открие нови възможности за нашите клиенти, служители и партньори", заявиха г-н Ивайло Мутафчиев и г-н Цеко Минев, основатели и мажоритарни акционери на Fibank.

Придобиването на дела от 64,33% се очаква да приключи през първото полугодие на 2027 г., след получаване на необходимите регулаторни одобрения и изпълнение на договорените условия. След приключването на сделката Eurobank ще отправи задължително търгово предложение за останалите акции на Fibank в съответствие с българското законодателство.

До приключването на сделката Fibank ще продължи да функционира като самостоятелна кредитна институция. Fibank ще продължи обслужването на своите клиенти без каквато и да било промяна за тях, при същият изграден през годините висок стандарт на обслужване и внимание към всеки един клиент. През своята 33-годишна история Fibank се утвърди като една от водещите банки в България, със силни позиции в обслужването на индивидуални и бизнес клиенти. Банката е сред пионерите в картовия бизнес, дигиталното банкиране, търговията с инвестиционно злато и други благородни метали в страната.

Постигнатото споразумение създава основа за надграждане на тези постижения чрез съчетаването им с регионалния мащаб и международната експертиза на Eurobank. Със силни позиции в Гърция, Кипър и България групата ще подкрепи следващия етап от развитието на обединената финансова институция и нейната роля като дългосрочен партньор на българската икономика.

За Fibank

Първа инвестиционна банка АД (Fibank) е основана през 1993 г. и е петата по големина банка в България по размер на активите. Банката предлага цялостна гама от финансови продукти и услуги за индивидуални клиенти, малки и средни предприятия и корпоративни клиенти. Акциите ѝ се търгуват на Българската фондова борса от 2007 г. Към септември 2026 г. Fibank отчита консолидирани активи от 10,6 млрд. евро, кредити от 5,6 млрд. евро и депозити на физически лица от 8,2 млрд. евро.

За Eurobank

Eurobank S.A. е водеща банкова група в Югоизточна Европа със седалище в Атина и водещи позиции на основните си пазари — Гърция, Кипър и България. Групата присъства в България чрез „Юробанк България" АД (Пощенска банка). Към 30 септември 2026 г. Eurobank отчита общи активи от 114,2 млрд. евро.